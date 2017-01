Les coulisses de la rencontre anti-Chabat au domicile de Boucetta

La réunion avait pour but d'éviter l'éviction de Karim Ghellab, Taoufik Hjira et Yasmina Baddou des instances du parti, mais aussi de préparer le prochain congrès.

Plusieurs figures historiques et dirigeants de l’Istiqlal se sont réunis le 2 janvier au domicile de Mhamed Boucetta, ancien secrétaire général du parti. Objectif: empêcher le passage du trio Hjira, Ghellab et Baddou devant la commission disciplinaire comme souhaité par l'actuel secrétaire général Hamid Chabat. Il était également question de constituer un bloc uni dans la perspective de l’organisation du prochain congrès.

Eviter l'éviction du trio frondeur

Une quarantaine de dirigeants historiques du parti de la balance dont l’hôte Mhamed Boucetta, Mhamed Khalifa, Abdelkrim Ghellab, Mohamed Benjelloun Andaloussi, mais aussi certains de la génération suivante dont Karim Ghellab, Taoufik Hjira et Yasmina Badou ont répondu présent à cet appel.

"La décision d'évincer Ghellab, Hjira et Baddou n’a plus aucun sens dans la mesure où le comité exécutif est revenu sur son communiqué initial de solidarité avec Chabat et va désormais dans le sens du trio. Le conseil national a lui aussi fini par leur donner raison" nous explique un dirigeant istiqlalien présent lors de la rencontre. Ce dernier fait allusion à la communication de soutien à Chabat, qui a vite laissé la place à des excuses formulées par le journal du parti Al Alam. Ces excuses figurent aussi dans le communiqué final du Conseil national extraordinaire, réuni sous la demande de Hamid Chabat.

Préparer le congrès

Le deuxième point important évoqué au cours de cette réunion portait sur la formation d'un bloc qui devra peser lors du prochain congrès du parti. "Les appels ont commencé afin de préparer l’après Chabat", souligne notre source. Mhamed Khalifa a été désigné comme coordinateur du groupe, qui refuse la dénomination de "mouvement réformateur" ou de "courant" au sein du parti.

Le congrès national du parti de l’Istiqlal est prévu pour le printemps 2017. Pour le moment, aucun candidat n’a clairement déclaré être en lice pour remplacer Chabat. Cependant, la candidature de Mhamed Khalifa, un des premiers opposants de l'actuel secrétaire général, est fortement pressentie.

Abdelouahed El Fassi, ancien rival de Chabat et figure de proue du courant "Bila Hawada", (sans répit), est également de retour sur le devant de la scène … mais cette fois aux côtés de Hamid Chabat. Selon nos sources, il pourrait briguer aussi le poste. Pour sa part Chabat ne s'est pas encore clairement exprimé sur la question, il n'est donc pas à exclu qu'il evisage un second mandat.