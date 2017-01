Basketball: le Maroc enchaîne les victoires en championnat arabe

La sélection nationale de basketball, tombeuse de Bahreïn, enregistre sa quatrième victoire consécutive lors des championnats arabes.

Le basket marocain brille de milles feux en Égypte, où se déroulent les 22e championnats arabes de la discipline. L’équipe nationale vient de décrocher sa quatrième victoire de rang dans le tournoi face à Bahreïn (73- 57). La veille, les Lions de l'Atlas avaient battu l'Algérie 89-71.

Le Maroc avait débuté son tournoi par une victoire contre l’Arabie Saoudite (70-64), avant de créer la surprise face aux Egyptiens (73-68), quintuples champions d'Afrique et tenants du titre. Le cinq national, disputera son dernier match du premier tour contre les Emirats arabes unis le 4 janvier.

Notons que ces 22e championnats arabes se disputent selon une formule de poule unique à six équipes en raison des désistements du Soudan et de la Libye. Au terme des rencontres du premier tour, les deux premières équipes au classement se qualifieront directement pour les demi-finales et que les quatre autres s'affronteront en matches de barrage (3e contre 6e et 4e contre 5e) pour compléter le dernier carré.