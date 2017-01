À Paris, un forum pour aider les jeunes Marocains étudiant en France à trouver un emploi

Pour la 21e année consécutive, le forum de recrutement Horizons Maroc va mettre en contact les étudiants marocains avec les entreprises du pays. Rendez-vous le 22 janvier à la Défense, à Paris.

C’est le rendez-vous annuel des grandes entreprises marocaines donné aux jeunes du pays qui ont fait leurs études en France. Le 22 janvier, elles seront invitées pour accueillir les 2 500 participants qui se déplaceront de partout en France et même d’autres villes européennes. Opération : Faire un premier pas vers le marché du travail et les services de l’emploi

Organisé par l’Association des Marocains aux grandes écoles et universités de France (AMGE), qui revendique 10 000 membres, le forum Horizons Maroc veut donner « des perspectives d’avenir à la fois aux jeunes cadres et aux recruteurs qui recherchent des profils qualifiés », indique un communiqué. L’objectif est d’informer les étudiants sur les opportunités de carrière sur le marché du travail marocain et pousser recruteurs et jeunes déboulant à établir « un contact concret qui puisse déboucher sur un accord de stage ou d’embauche ».

La crème de la crème

Le forum organisé dans l’espace Grand Arche de la Défense attire les plus grandes entreprises, surtout dans le milieu bancaire et le conseil. L’OCP, Attijariwafa Bank, BMCE Bank of Africa, RMA, Eumatech et le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de migration sont les partenaires officiels de l’édition 2017.

Ils seront accompagnés d’une tripotée d’entreprises marocaines renommées : Al Barid Bank, Altran Maroc, Bank Al Maghrib, BMCI, Bourse de Casablanca, Burj Finance, la Caisse de dépôts et de gestion Maroc, CFG Bank, CIH Bank, Cooper Pharma, Cosumar, Lydec, Managem, Marwa, Pharma5 et Royal Air Maroc.

Les grandes multinationales implantées au Maroc ne sont pas en reste, soucieuses de trouver des talents chez les jeunes marocains qui entrent sur le marché du travail. Atos, Danone, CGI, Club France Maroc, Colas, Crédit Agricole, Deloitte, EY, Grant Thornton, Groupe PSA, HPS, Lafarge Holcim, Mazars, Michael Page, PWC, ReKrute.com, Société Générale, Total et Vinci feront donc le déplacement.

Primauté sur les start-up

Petite nouveauté cette année : les start-up marocaines les plus prometteuses sont invitées à se présenter aux jeunes étudiants. Une conférence sur les « Fintech » (ces fameuses start-up de la finance) va clôturer cette journée de rencontres. Les start-up pourront ainsi « présenter leur expérience entrepreneuriale et encourager les personnes désirant se lancer dans le monde de l’innovation, et ainsi, répondre à nouveau à un sujet qui intéresse de plus en plus les marocains en France », indiquent dans un communiqué Karim Benkhaled et Douaa El Hami, responsables du Forum Horizons Maroc 2017.