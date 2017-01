Leonardo DiCaprio est la personnalité la plus recherchée sur Google au Maroc en 2016

Leonardo DiCaprio est la personnalité dont les recherches sur Google ont le plus augmenté au Maroc en 2016, selon les données fournies par le moteur de recherche au magazine américain Time.

Comment Leonardo DiCaprio s’est-il retrouvé en tête des personnalités dont les recherches ont le plus augmenté au Maroc en 2016 ? La projection de son film Avant le déluge et la présence de l’acteur à la COP22 y est sans doute pour beaucoup dans l’intérêt nouveau des marocains pour l’acteur américain. Le film est consacré aux changements climatiques et environnementaux, des thèmes chers à l’acteur américain.

En Algérie, c’est Ryad Mahrez, qui a le plus suscité la curiosité des internautes, après avoir joué un rôle déterminant dans l’improbable titre de Premier League remporté par Leicester et avoir remporté le trophée de meilleur joueur de la saison. En Tunisie, c’est Angelina Jolie qui domine les recherches. En dehors des pays du Golfe, Donald Trump n’arrive en tête dans aucun pays arabe, l’une des rares régions qui a échappé à l’emprise du président-élu américain.

En Amérique, en Asie, en Europe et sur une grande partie de l’Afrique, c’est bien le futur président américain qui a le plus suscité la curiosité des internautes puisqu’il est en tête des recherches dans 88 pays. Politiciens, sportifs et chanteurs dominent cette liste. Ainsi, au Philippines, c’est le président controversé Rodrigo Duterte qui a connu la plus forte progression, tandis qu’en Iran, le footballeur Alireza Mohamed a eu les faveurs des internautes. En France, la première place est revenue à Céline Dion.