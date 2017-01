Attentat d’Istanbul : Au moins trois Marocaines blessées selon le Consulat

Le consulat du Maroc à Istanbul a dénombré trois blessés marocains parmi les victimes de l’attaque terroriste contre une discothèque à Istanbul et qui a fait 39 morts.

Trois ressortissants marocains ont été « blessés légèrement et soignés à l’hôpital » dans l’ « attaque terroriste » contre une discothèque à Istanbul la nuit du Nouvel an et qui a fait 39 morts, dont au moins 15 étrangers. « Il s’agit de trois filles dont les blessures ne sont pas graves » précise le consulat du Maroc à Istanbul contacté par Telquel.ma.

La ministre turque de la famille avait annoncé, dans des propos relayés par l’agence turque Anadolu, des cas de blessés parmi des « ressortissants de pays arabes« , citant nommément le Maroc. « Il n’y a pas de morts déclarés pour l’instant » côté marocain, nous précise-t-on . « Mais les recherches continuent. Le Consul est également sur le terrain pour connaitre l’identité des blessées » a ajouté le consulat.

L’ambassade du Maroc à Ankara et le consulat du royaume à Istanbul ont également mis en place une cellule de crise en contact avec les autorités turques compétentes selon un communiqué de l’ambassade du Maroc relayé par la MAP. Le communiqué précise que la cellule de crise peut être jointe aux numéros suivants :

– Ambassade du Maroc à Ankara: 00903124376020/21 et 00905393645106

– Consulat du Maroc à Istanbul : 0905373722899 et 00905315186091.

L’attaque terroriste a été perpétrée dans une emblématique boîte de nuit stambouliote, le Reina, où au moins un assaillant déguisé en père Noël a tiré sur les personnes venues fêter le Nouvel an.

Dans la matinée du dimanche, l’auteur présumé de l’attaque, qui a fait également 69 blessés, était toujours recherché. D’après une chaîne de télévision locale, certaines des 700 à 800 personnes qui se trouvaient dans la boîte de nuit ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux tirs.