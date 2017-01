Marrakech: Sur ordre de Mohammed VI, Hay Salam redeviendra le Mellah

Le roi Mohammed VI a ordonné que le quartier Hay Salam de Marrakech soit de nouveau rebaptisé le Mellah.

Cette décision fait suite à la demande présentée par le président de la communauté juive de la ville, Jacky Kadoch. Les instructions royales ont été transmises à l’« ensemble des autorités et instances concernées » afin de procéder au retour des noms d’usage de l’ensemble des ruelles et places publiques du quartier, à des fins de préservation « de la mémoire historique de ces lieux », et plus largement du « patrimoine civilisationnel et culturel du royaume et de l’ensemble des composantes de la société marocaine ».

Le quartier du Mellah fait actuellement l’objet d’importants travaux de réhabilitation de ses infrastructures économiques, dont le roi a observé l’avancement lors d’une visite au cours de laquelle il a rencontré les représentants de la communauté juive de la ville.

Dans le sillage de cette visite, ces derniers ont regretté que le nom administratif du quartier ne corresponde pas à l’usage quotidien et à la mémoire historique du lieu.