Golden Tulip n’assurera plus la gestion des hôtels Farah

D’un commun accord, la société Farah Maghreb annonce la fin de son partenariat ayant débuté en 2006 avec la société de gestion hôtelière Golden Tulip.

Fin du partenariat entre la société Farah Maghreb et la société de gestion hôtelière Golden Tulip. D’un commun accord, la société Farah Maghreb vient d’annoncer la fin de cette coopération ayant débuté en 2006 avec la société de gestion hôtelière Golden Tulip. « Cette dernière avait assuré la gestion de certains de ces actifs hôteliers à travers le Maroc : Farah Casablanca, Farah Rabat, Farah Marrakech, Farah Safi ainsi que l’Hôtel Farah Khouribga », explique Farah Maghreb dans un communiqué publié le 30 décembre. Cet accord prendra effet à partir du 1er janvier 2017 après un partenariat ayant duré 10 ans.

« Farah Maghreb est actuellement en cours d’étude de plusieurs propositions de la part de différentes sociétés de gestion internationales, et ce dans le but d’améliorer la performance de ses hôtels et de continuer à offrir à ses clients des prestations de qualité dans le futur », ajoute la société.

Pour rappel, Farah Maghreb est une société d’investissement maroco-koweïtienne, active depuis 30 ans au Maroc. Elle est l’entité immobilière de la société de participation Al Ajial Holding, et opère principalement dans la promotion immobilière et le développement touristique.