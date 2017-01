Bidoon, nouveau site d’information open source, gratuit et sans pub

Les journalistes Omar Radi et Imad Stitou lancent en janvier Bidoon, un site d’information gratuit et sans publicité.

Un nouveau site d’information indépendant et sans publicité, bidoon, va être lancé janvier prochain. « L’idée est de faire un site d’information qui aide les lecteurs à comprendre les vrais enjeux des politiques économiques et sociales », nous explique Omar Radi, co-fondateur de bidoon.net.

Bidoon ambitionne de tirer son épingle du jeu en misant sur des formats longs (enquêtes et reportages) et en optant pour une ligne éditoriale sans concession. « La censure ou l’autocensure ne font pas partie de l’esprit du site. On n’a pas de limites par rapport aux sujets donnés. Du moment que les informations sont recoupées et vraies, nous n’allons pas hésiter à les publier » nous annonce Omar Radi.

Le site tournera autour du pivot des deux journalistes Omar Radi et Imad Stitou. Journalistes, activistes et chercheurs contribueront à titre bénévole à Bidoon. « Les collaborateurs sont en phase avec l’esprit du site. Ce sont des personnes qui croient que des choses devraient changer dans ce pays », confie le journaliste.

Gratuit, sans publicité et open source (les articles du site sont libres de droits), ce nouveau site d’information n’a coûté que le prix de l’hébergement (200 euros, soit un peu plus de 2 000 dirhams). Toute autre contribution a été (et sera) bénévole. « Pour le moment, nous sommes dans l’expérimentation, peut-être que dans quelques mois, nous lancerons des campagnes de crowdfunding » concède Omar Radi.