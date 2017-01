Le parti de l’Istiqlal présente ses excuses à la Mauritanie

L’Istiqlal affirme que les déclarations de son secrétaire général Hamid Chabat concernaient un contexte historique qui n’existe plus.

Le parti de la balance a présenté officiellement ses excuses à la Mauritanie, le 29 décembre dans un éditorial du quotidien arabophone Al Alam, porte-voix du parti. « Il est nécessaire de s’excuser auprès du peuple mauritanien suite à la mauvaise interprétation des déclarations du SG du parti de l’Istiqlal (…) Ce dernier et tous les leaders du parti n’hésiteront pas présenter leurs excuses au président, au gouvernement et au peuple mauritanien », peut-on lire dans cet éditorial. Le parti précise que Chabat « n’a fait qu’évoquer un contexte historique qui n’est plus d’actualité aujourd’hui ».

Le secrétaire général du parti de la balance avait tenu des déclarations lors d’une conférence samedi 24 décembre, dans le cadre d’un meeting de l’Union général des travailleurs marocains (UGTM), syndicat affilié à l’Istiqlal. Hamid Chabat y a évoqué la « marocanité » de la Mauritanie, des propos qui ont hérissé les autorités marocaines et mauritaniennes.

