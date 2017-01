Gouvernement: Un deuxième round de négociations mais toujours pas de résultats

Aziz Akhannouch et Abdelilah Benkirane le 30 octobre à Rabat. Crédit : R. Tniouni / TelQuel

Akhannouch et Laenser ont rencontré Benkirane ce 29 décembre. L’ombre de Hamid Chabat a dominé cette entrevue.

Abdelilah Benkirane a de nouveau rencontré Aziz Akhannouch ce jeudi 29 décembre à Rabat, pour un deuxième round de négociations comme il était prévu à l’issue d’une première rencontre. De nouveau, l’ombre de l’Istiqlal et des déclarations polémiques de son secrétaire général Hamid Chabat, ont pesé sur les négociations qui ont commencé vers 18h et on duré une heure.

Aziz Akhannouch, qui a déjà à ses côtés l’UC, est arrivé en compagnie du secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser. De nombreux journalistes ont aussi fait le déplacement pour couvrir cet événement. A l’issue de la rencontre, Abdelilah Benkirane s’est abstenu une nouvelle fois de faire tout commentaire.

Aziz Akhannouch a fait une courte intervention dans laquelle il a fustigé une nouvelle fois la sortie de Hamid Chabat sur la Mauritanie, toujours sans le citer. « La grande problématique est ce qu’il s’est passé dernièrement : des communiqués et des déclarations contre des communications de l’Etat« . Une référence implicite au communiqué du comité exécutif de l’Istiqlal, qui a tancé la teneur du communiqué des Affaires étrangères, très critique à l’encontre de Chabat.

« La confiance est rompue avec certaines parties. Nous avons essayé, M. Laenser et moi, de convaincre M. le chef du gouevernement », a ajouté Akhannouch, qui a conclu en disant que Benkirane a demandé « un délai pour réfléchir ». Aucune date pour une prochaine rencontre n’a été annoncée. Autant dire que la formation du gouvernement pourrait encore traîner.