Donald Trump affiche son soutien inconditionnel à Israël

Le discours de John Kerry, secrétaire d’État américain, a manifestement déplu à Benjamin Netanyahou. Mais le futur président Donald Trump a déjà apporté son soutien à l’État hébreu à coups de tweets.

Dans son discours du 28 octobre, John Kerry entendait laisser sa marque sur un processus de paix qu’il a beaucoup porté. Selon lui, le conflit israélo-palestinien ne peut donc être résolu qu’avec la « solution à deux Etats ». Une politique que la prochaine administration de Donald Trump ne semble pas prête à suivre.

Sur Twitter, le sulfureux président élu en décembre a en effet apporté son soutien à l’Etat hébreu, qui a été traité « avec un total mépris » selon lui.

« Nous ne pouvons pas continuer de laisser Israël être traité avec un total mépris et manque de respect. Ils étaient habitués à avoir un grand ami aux Etats-Unis, mais ce n’est plus le cas », regrette-t-il dans un premier tweet.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Avant de continuer : « Le début de la fin a été cet horrible accord avec l’Iran (sur la politique nucléaire, NDLR), et maintenant (l’ONU)! Reste fort Israël, le 20 janvier est très proche! ».

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Des propos auxquels Benjamin Netanyahu a rapidement réagi, sur Twitter également, afin de remercier Trump « pour sa chaleureuse amitié » et son « soutien sans faille envers Israël ». Accompagné de petits drapeaux représentant Israël et les Etats-Unis.