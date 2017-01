Diffusion de la CAN 2017: la SNRT en discussion avec BeIN Sports

Alors que deux semaines nous séparent de la CAN 2017, la SNRT n’a pas encore obtenu les droits de retransmission des matchs. Pour cause : BeIN Sports, qui s’est adjugé la diffusion exclusive de cette compétition, tarde à formuler une offre.

La SNRT (Société nationale de radiodiffusion et de télévision) diffusera-t-elle les matchs de la CAN 2017 en janvier ? C’est la question que se posent les amateurs du ballon rond et les supporteurs de l’équipe nationale, à deux semaines du début de la compétition phare du continent africain. « Nous sommes toujours en négociation avec BeIN Sports. Elles ne sont pas encore terminées mais nous ne sommes pas prêts à payer les sommes faramineuses que demande BeIN Sports » nous explique une source à la SNRT.

BeIN Sports a, en effet, obtenu l’exclusivité des droits télévisuels de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.

Selon notre source, la chaîne qatarie n’a « pas encore formulé une demande ». « Mais lors de la dernière CAN (en 2015), nous [la SNRT, NDLR] avons acheté les droits de diffusion de dix matchs à 10 millions de dollars (près de 100 millions de dirhams), soit 1 million de dollars (10 millions de dirhams) pour chaque match », précise t-il.

Toutefois, la chaîne nationale s’attend, cette fois, à une offre inférieure de la part de chaîne qatarie. En cause, Eurosport, la chaîne sportive européenne a, selon lui, acheté les droits télévisuels pour diffuser tous les matchs de la CAN (soit 31 matchs) à 300 000 dollars. « Je ne vois pourquoi BeIN Sports va encore nous imposer 10 millions de dollars pour dix matchs » fait-il remarquer. Et d’ajouter : « Nous ne sommes pas prêts à payer encore cette somme et on s’attend à ce qu’elle nous propose un prix raisonnable. »

Plainte contre BeIN Sports au Maroc

Pour le moment, c’est l’incertitude totale du côté de la SNRT, puisqu’il n’y pas de date fixée pour les négociations finales entre les deux chaînes. « Généralement, ils font traîner les discussions parce qu’ils veulent d’abord commercialiser leurs récepteurs et en même temps profiter de la publicité du marché local », indique notre source, qui ajoute que parfois « la situation est débloquée en deux jours et parfois le jour même de la compétition. »

Si les négociations n’aboutissent pas, il n’y aura donc pas de matchs de la CAN 2017 sur la chaîne nationale. L’offre de BeIN Sports, la société détentrice des droits exclusifs de la CAN dans la zone MENA, concernera tous les pays de la région.

Rappelons que la chaîne qatarie avait déjà fait l’objet d’une plainte au Maroc en avril dernier . Elle a été traîné devant le Conseil de la concurrence du Maroc par Palm Production, société marocaine spécialisée dans l’événementiel qui l’accuse d’abus de position dominante. Palm production dénonce le fait que beIN Sports détienne l’exclusivité des droits de diffusion des grands matchs.