In’s, la nouvelle plate-forme culturelle à suivre

Le 13 janvier sera lancée In’s, une nouvelle plate-forme culturelle qui réunit, entre autres, écrivains, traducteurs et artistes.

In’s, une nouvelle plate-forme culturelle impulsée par les écrivains Driss Ksikes, Kébir Mustapha Ammi et le psychologue Majid Safouane sera lancée le 13 janvier à la bibliothèque nationale de Rabat. « Il s’agit d’une plate-forme transnationale qui réunit écrivains, penseurs artistes, traducteurs, etc., qui vont faire en sorte de créer du sens en sortant de l’académisme à travers des événements et des publications » nous explique Driss Ksikes, un des membres fondateurs de In’s.

In’s ambitionne de mettre en place des happenings (conférences, expositions, rencontres) où la question de l’humain (inssane, en arabe) y sera centrale. Les questions de la ville, de la traduction ou de la politique (sous le prisme de la création) seront aussi du programme. Et une publication, à la périodicité et aux formats non-figés sera éditée en parallèle avec les événements organisés par In’s. « C’est un projet transversal, on ne veut pas se confiner à un format ou à une périodicité précise. Les publications que nous allons éditer seront comme des traces. Cela peut être un objet imprimé, des vidéos publiées sur notre site, des créations graphiques, etc. On ne se donne pas de limites » nous confie Driss Ksikes.

Une coopérative va être mise en place pour porter économiquement le projet, qui repose exclusivement sur les participations citoyennes. « Nous ne cherchons pas à avoir d’énormes sommes d’argent, on préfère baser notre modèle économique sur la participation citoyenne » nous indique l’écrivain. Des structures culturelles comme la galerie et maison d’édition Kulte, la maison d’édition En toutes Lettres, la plate-forme de bureaux partagés 7ay Coworking ou encore le centre culturel l’Uzine contribueront à In’s. Aussi, des personnalités comme l’auteur franco-djiboutien Abdourahman Waberi, l’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert ou encore l’écrivain Omar Berrada feront partie de la communauté qui va garnir cette plate-forme.