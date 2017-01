El Othmani reçoit le chef des partis de la majorité mauritaniens

Le Maroc et la Mauritanie jouent la carte de l’apaisement. Le chef du conseil national du PJD, Saâd Eddine El Othmani, a reçu le chef des partis de la majorité en Mauritanie, Othmane Ould Cheikh Abou El Maali

Le numéro 2 du PJD Saâd Eddine El Othmani était tout sourire lorsqu’il a accueilli, à bras ouverts, ce 28 décembre, le chef des partis de la majorité en Mauritanie, Othmane Ould Cheikh Abou El Maali, au siège du parti à Rabat. « J’ai été honoré de visiter le siège du PJD et de rencontrer mon cher frère Saâd Eddine El Othmani », a déclaré l’homme politique mauritanien à la sortie de l’entrevue. « L’initiative de cette visite a été entreprise par le chef des partis de la majorité en Mauritanie pour tourner la page du récent malentendu », a pour sa part indiqué l’ancien ministre des Affaires étrangères marocain.

Au terme de cet entretien, les deux hommes ont, à travers leurs déclarations, opté pour l’apaisement. « L’histoire et la fraternité qui lient le royaume du Maroc à la République islamique de Mauritanie imposent à ce que les relations entre les deux pays soient au beau fixe », a affirmé El Othmani. « Les relations fraternelles donnent parfois lieu à des malentendus » a pour sa part ajouté Ould Cheikh Abou El Maali avant d’assurer que « la seule vérité qui subsiste est la fraternité inébranlable [entre les deux pays] ». « Ce qui s’est passé récemment ne peut en aucun cas affecter les relations entre les deux pays frères », a affirmé l’homme politique mauritanien, tout en saluant « l’initiative royale pour combler le fossé entre le Maroc et la Mauritanie et dissiper tout ce qui pourrait entraver les relations bilatérales ».