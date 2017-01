Benkirane depuis la Mauritanie: «les déclarations de Chabat sont irresponsables»

Le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane s’est entretenu, le matin du 28 décembre, avec le président mauritanien avant de tenir un point presse où il a qualifié d’« irresponsables » les déclarations de Chabat sur la Mauritanie.

« À quelque chose malheur est bon ». Voilà comment le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a qualifié la sortie du leader de l’Istiqlal Hamid Chabat à propos de la « marocanité » de la Mauritanie. Une déclaration annoncée lors d’un point presse qu’il a tenu à la suite de son entrevue avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, dans sa résidence de vacances dans la région de Zouirate, dans le nord du pays, rapporte le site mauritanien saharamedias.net. « Les propos du secrétaire général du parti de l’Istiqlal ne représentent ni les opinions du roi Mohammed VI ni celles du gouvernement et du peuple marocain », a déclaré le Chef du gouvernement avant de rassurer sur les « relations étroites » qui lient les deux pays.

Benkirane, qui a remis au président Abdelaziz une lettre du roi, a assuré que le souverain « accorde une grande importance au développement des relations [entre les deux pays]. La Mauritanie, comme tout le monde le sait, est un pays frère et cher et a une place spéciale auprès du Royaume du Maroc. Le Maroc et la Mauritanie sont unis par des liens religieux, linguistiques et historiques, et sont liés par un destin commun ». Le Chef du gouvernement a également indiqué que les relations entre les deux pays voisins « sont fondées sur les bases solides du respect mutuel, d’une vision sincère, de la coopération fructueuse et d’un bon voisinage constructif ».

Dans la foulée, le chef de l’exécutif n’a pas hésité à tirer sur son potentiel allié dans la formation de son futur gouvernement. « Les récentes déclarations du secrétaire général du parti de l’Istiqlal sont irresponsables. Aussi l’opinion qu‘il a exprimée ne reflète-t-elle que son point de vue personnel », a-t-il ajouté. Se voulant rassurant, Benkirane a exprimé l’intérêt « d’améliorer encore les relations bilatérales, pour que le citoyen mauritanien sente, lorsqu’il est au Maroc, qu’il bénéficie de tous ses droits et qu’il a, à sa disposition, tout ce dont il a besoin. Le même traitement est réservé aux Marocains lorsqu’ils se rendent en Mauritanie ». Pour rappel, le Chef du gouvernement est arrivé dans la matinée du 28 décembre à Zouirate, à bord d’un avion privé, accompagné par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Nasser Bourita.