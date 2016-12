La situation financière de Lydec déstabilisée par un contrôle fiscal

Lydec a publié une alerte sur ses résultats de 2016. L’entreprise a dû faire face, lors du 2 e semestre, à un contrôle fiscal d’un montant de 120 millions de dirhams.

En cette fin d’année, les sociétés cotées enchaînent les profits warning. Après Cimar, c’est Lydec qui publie une alerte sur ses résultats. La société de gestion déléguée chargée de la distribution d’électricité et d’eau à Casablanca a dû faire face à un contrôle fiscal d’un montant de 120 millions de dirhams.

Lydec annonce que ses bénéfices seront affectés par cette charge fiscale. « Durant le deuxième semestre 2016, Lydec a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’IR, l’IS, la TVA et les droits d’enregistrement et de timbres afférents aux exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 », explique le département communication de la société dans son profit warning, publié ce 27 décembre. La société précise qu’elle a conclu avec la DGI (Direction générale des impôts), le 21 décembre, un protocole d’accord pour règlement définitif et irrévocable pour un montant de 120 millions de dirhams.

« Lydec confirme que le résultat net annuel prévisionnel à fin décembre 2016, hors impact du contrôle fiscal et éléments non récurrents, est attendu stable ou en léger repli par rapport à l’exercice 2015 », souligne la société de gestion déléguée.

Lire aussi: A Casablanca, Lydec prend les devants et rassure les clients

Le management garde le moral

Malgré le repli prévisionnel des bénéfices de Lydec, le management se dit « confiant » dans la solidité de ses fondamentaux et dans ses perspectives de développement. « En partenariat avec les parties prenantes au contrat de la gestion déléguée, Lydec poursuivra son engagement pour répondre aux enjeux de développement du grand Casablanca et aux attentes de ses clients », conclut la société.

Pour rappel, Lydec a réalisé un chiffre d’affaire au terme de 2015, de l’ordre de 6,9 milliards de dirhams. En revanche, ses bénéfices sont ressortis à 277 millions de dirhams.

En Bourse, le titre Lydec a été réservé à la baisse. Depuis le 26 décembre, le cours a perdu 6,82 % de sa valeur, réduisant ainsi sa progression annuelle à 41 %.

Lire aussi: Résultats financiers satisfaisants pour la Lydec