Apologie de l’assassinat de l’ambassadeur russe: trois militants du PJD arrêtés

Trois militants PJD ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête lancée par le département de Mohamed Hassad et Mustapha Ramid sur des publications sur les réseaux sociaux faisant « l’apologie » de l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie.

Trois militants du PJD, (deux originaires de Benguerir et un troisième de Taourirt), ont été interpellés dans le cadre de l’enquête concernant des publications sur les réseaux sociaux faisant « l’apologie » de l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie, nous apprend Khalid Bouqarii, secrétaire général de la jeunesse du PJD.

L’arrestation des trois militants PJD survient suite au communiqué conjoint de Mohamed Hassad et Mustapha Ramid, respectivement, ministre de l’Intérieur et ministre de la Justice et des libertés. « Étant donné que l’apologie d’actes terroristes constitue un crime puni par la loi, conformément à l’article 218-2 du code pénal, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet général, en vue d’identifier les personnes impliquées et engager les procédures juridiques à leur encontre » précise le communiqué.

« Ces agissements extrémistes et inacceptables sont aux antipodes des préceptes de l’islam prônant la tolérance et rejetant tout extrémisme, et sont contraires aux constantes de la société marocaine fondées sur la modération, le juste milieu et la consécration des valeurs de tolérance et de cohabitation », détaillait le communiqué.

« La loi a été mise en place pour être appliquée », estime Khalid Bouqarii, qui redoute toutefois que « l’appartenance au PJD ne soit une condition aggravante ». Il affirme toutefois ignorer si des arrestations ont concerné d’autres personnes, outre les trois membres de son parti.