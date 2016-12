Quand Hassan II fêtait Noël au palais royal

En 1963, le roi avait organisé Noël « en l’honneur des enfants européens marocains du personnel du palais ».

Des enfants qui récupèrent des cadeaux et une décoration de sapins et de boules de Noël dans le palais de Hassan II (13’49 minutes dans la vidéo). Ces images d’archives sont issues d’une émission française enregistrée au lendemain de l’adoption de la première constitution du pays qui revient sur le bilan de Hassan II après deux années de règne. « Le roi Hassan II et sa jeune sœur Lalla Amina trouvent très naturel que Noël soit célébré », explique le journaliste français avant de montrer des images de sa fille Lalla Meryem âgée de quatre mois.