Décès de George Michael, David Bowie, Prince… 2016, une année tragique pour le monde de la musique

La mort de George Michael marque une année cruelle pour la scène artistique. Petit retour nostalgique en chanson sur les grands noms de la musique qui se sont éteints en 2016.

De l’icône du rock David Bowie au roi de la pop britannique George Michael, l’année 2016 a été tragique pour le monde de la musique.

David Bowie, 10 janvier

La mort de l’icône du rock a été un traumatisme pour ses fans. Deux jours après avoir publié un album « BlackStar » le jour de son 69e anniversaire, David Bowie est mort d’un cancer. Sa maladie n’était pas connue en dehors de ses proches.

Glenn Frey, 18 janvier

Le chanteur américain avait fondé le groupe Eagles, connu depuis le succès phénoménal du single « Hotel California ». Le leader du groupe le plus vendeur de l’histoire du rock américain décède d’une longue maladie le 18 janvier, à l’âge de 67 ans.

Prince, 21 avril

L’artiste avait marqué les années 1980 avec son tube «Purple Rain». Le Kid de Minneapolis décède le 21 avril, à l’âge de 57 ans dans le Minnesota. Il a succombé à une overdose accidentelle de médicaments antidouleurs.

Leonard Cohen, 7 novembre

Poète et chanteur, Leonard Cohen décède le 7 novembre, à 82 ans, à Montréal. Comme Bowie, le chanteur canadien à la voix rocailleuse venait de sortir son dernier album, « You Want It Darker ».

George Michael, 25 décembre

Ancien leader de Wham! qui avait brillé avec le titre « Wake me up before you go-go » dans les années 1980, George Michael continue ensuite une carrière solo. Le roi de la pop britannique et auteur de «Careless Whisper» avait souvent fait parler de lui avec ses problèmes de santé. Il est mort à son domicile londonien, le jour de Noël, à l’âge de 53 ans.

(Avec agences)