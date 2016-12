Benkirane dément avoir critiqué Akhannouch dans le journal Assabah

Le torchon brûle entre le journal Assabah et le Chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane. Ce dernier accuse le journal de lui avoir prêté des déclarations qu’il n’a pas données.

« Benkirane : Akhannouch est plus difficile que les conseillers du roi », c’est le titre qui a provoqué l’ire du Chef du gouvernement désigné, Abdelilah Benkirane. Dans un article paru le 26 décembre à la une du journal arabophone du groupe Éco médias, Benkirane explique que la rencontre avec les conseillers du roi « était plus facile que les négociations avec Aziz Akhannouch, le président du RNI, et Mohand Laenser, secrétaire général du MP. »

Des déclarations prêtées au Chef du gouvernement désigné, qui a très vite rendu publique une mise au point dans laquelle il fustige Assabah: « Je démens catégoriquement et absolument avoir donné cette déclaration fausse et mensongère, que ce journal me prête », explique Benkirane dans un communiqué paru le 25 décembre. Le chef du gouvernement désigné « s’indigne de la persistance de ce journal à inventer des mensonges et déformer les faits contre le PJD et son secrétaire général ».

Contacté par Telquel.ma, Khalid El Horri, rédacteur en chef d’Assabah, s’est refusé à tout commentaire. « No comment », nous a-t-il déclaré.