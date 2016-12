Gouvernement : Abdelilah Benkirane entame un nouveau round de négociations

Le secrétariat général du PJD s’est réuni samedi 24 décembre, suite à la rencontre entre Abdelilah Benkirane et les deux conseillers de Mohammed VI, et a donné son feu vert pour entamer d’un nouveau round de négociations.

Ce fut un samedi chargé pour Abdelilah Benkirane, chef du gouvernement désigné. Après son entretien avec Omar Kabbage et Abdelatif Mennouni conseillers de Mohammed VI qui lui ont fait part « du souci du roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les plus brefs délais », Benkirane a réuni le secrétariat général de son parti.

Un communiqué relayé par le site officiel du parti Pjd.ma affirme que le Secrétariat général a plébiscité le contenu du communiqué publié par le cabinet royal. Le parti a exprimé « sa détermination à traiter positivement et avec responsabilité les directives royales concernant l’accélération de la formation d’un gouvernement, et lance un appel aux parties concernées pour coopérer à la réussite de cette entreprise », peut-on lire sur le site officiel sur parti.

Lire aussi :Benkirane appelle Akhannouch à revoir sa position sur l’Istiqlal

Dans ce contexte, le Secrétariat général du PJD a encouragé « le chef du gouvernement à entamer un nouveau cycle de négociations pour sonder la volonté des partis concernés, et connaitre leurs positions finales en ce qui concerne la participation au gouvernement ».

Le communiqué du secrétariat général du PJD souligne par ailleurs que ce nouveau round des négociations doit être entamé en évoquant « les directives royales contenues dans le discours prononcé par Mohammed VI à Dakar à l’occasion du 41e anniversaire de la Marche verte, et le cadre général précisé par le PJD dans son communiqué du 2 novembre 2016 à savoir le respect de la volonté populaire, des règles démocratiques et des attentes des citoyens »..

Lire aussi :Benkirane: «Je refuse de mêler le roi aux affaires partisanes»