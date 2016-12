L’Intérieur dément la mort d’un enfant à Imilchil à cause du froid

Le quotidien Almassae avait publié le cliché d’une dépouille d’un enfant présenté comme un habitant de la région d’Imilchil.

Le ministère de l’intérieur a démenti, vendredi 23 décembre, le décès d’un enfant dans la région d’Imilchil des suites de la vague de froid que connaît le Moyen-Atlas. La réaction du ministère survient après la publication en une du quotidien Almassae, dans son édition du 23 décembre, d’un article sous le titre « Mises en garde contre une tragédie humaine après le blocage de dizaines de village et de douars par la neige. »

Selon le ministère de l’intérieur, cette photo publiée illustrant un homme portant une dépouille d’un enfant est une illustration « erronée », et affirme que l’image en question « ne concerne aucunement le Maroc et qu’elle avait été relayée par des médias arabes en 2015 en rapport avec les souffrances des citoyens syriens à cause des conditions climatiques. »