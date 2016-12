Les Marocains parmi les plus croyants au monde

Selon une étude relayée par The Telegraph comprenant 65 pays, le Maroc figure parmi les pays les pays les plus croyants au monde. Les Marocains sont ainsi 93 % à se dire croyants.

D’après une étude réalisée par l’association en recherche marketing WIN/Gallup International relayée par le journal britannique The Telegraph, le Maroc serait l’un des pays les plus croyants au monde. Le sondage, qui regroupe les réponses de 65 000 personnes dans 65 pays, place le Maroc en quatrième position des pays les plus croyants, derrière la Géorgie, l’Arménie et la Thaïlande, arrivée en première position . Selon les détails de l’étude, 93% de Marocains à avoir confirmé être croyants, contre 4% se disant non-croyants, et 1% se disent athées convaincus. L’Algérie et le Liban, les deux autres pays arabes sondés, se disent respectivement croyants à 90% et 80%.

A l’opposée, la Chine est le pays le moins croyant au monde, avec seulement 7% de croyants, tandis que 61% de Chinois se disent athées convaincus. Les autres pays les plus athées sont le Japon, la Suède et la République tchèque. Avec son score élevé de croyants, le Maroc suit une tendance mondiale, deux tiers des moins de 35 ans se disent croyants, contre 60% pour les autres tranches d’âges. « Avec la tendance d’une jeunesse de plus en plus croyante globalement, nous pouvons supposer que le nombre de personnes qui se considèrent comme étant religieuses va continuer à augmenter », explique The Telegraph.