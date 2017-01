Le numéro 747 de TelQuel est en kiosque

Au sommaire du numéro 747 de Telquel

En couverture. Moulay M'hammed Elalamy, sur les traces du père

Nommé directeur général de Saham Assurance, il est sur des rails qui pourraient le conduire à succéder à son père, Moulay Hafid Elalamy. Portrait.

Interview. Mohamed Shahrour "Les mouvements islamistes sont de véritables arnaques"

Proposant une nouvelle méthodologie de lecture du Coran et des textes religieux, Mohamed Shahrour a redéfini, à travers ses nombreux livres, les concepts fondamentaux de l’islam. Entretien avec l’un des “mujtahidine” les plus en vue de notre époque.

Ecoles Al Fatih. Le cadeau du Maroc à Erdogan

Prétextant la crainte d’une mauvaise influence idéologique, le Maroc a répondu favorablement à la demande d’Erdogan de fermer les écoles du mouvement Gülen, selon des observateurs turcs. Ces établissements représentaient-ils un risque réel ou bien s’agit-il d’une décision politique ? Décryptage.

Tractations. La bataille se déplace au parlement

Court-circuiter Benkirane et constituer une majorité parlementaire sans attendre la formation du gouvernement. Voici le plan que prévoient plusieurs partis au motif de l’agenda extérieur du royaume. Décryptage.

Patrick Drahi. A la conquête du Maroc

Le milliardaire franco-israélien à la tête du géant des télécoms Altice vient de s’accaparer 65% des parts d’Intelcia, numéro 2 des centres d’appels du royaume. Une acquisition emblématique et stratégique pour ce natif de Casablanca.

Internet. Haine 2.0

À coups d’insultes, de menaces et de diffamations, des internautes font leur loi. Plongée dans la poubelle des réseaux sociaux.

High-tech. Retour vers le futur

Des télés encore plus fines, des objets encore plus intelligents et des voitures sans cesse plus autonomes. La grand-messe mondiale de la tech, le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas a dressé les tendances de fond de 2017. Florilège.

L'interrogatoire. Ghassan El Hakim: "Je suis un dictateur dans la mise en scène"

Afrique. Retour à la normale en Côte d'Ivoire

Confronté à une mutinerie d’une partie de l’armée, début janvier, le président Alassane Ouattara a rebondi avec une série de décisions remarquées.

Cinéma. L'allégresse en technicolor

De retour avec Le ruisseau, le pré vert et le doux visage, le cinéaste égyptien Yousry Nasrallah livre une ode à la liberté, à la sensualité et à la résistance.

Tendance. La mode de soi, version homme

Pour promouvoir leur produit et assurer leur notoriété, ces créateurs marocains n’hésitent pas à se mettre en scène eux-mêmes sur la Toile, jouant d’une ambigüité esthétique certaine. Décryptage d’un phénomène générationnel.

Livre. A la recherche d'Ibn Rochd

Le dernier Roman de Driss Ksikes dit la nostalgie des courants rationalistes qui ont existé en islam.

+ Edito d’Aïcha Akalay "Un gouvernement ? Pour quoi faire ?"

+ Chroniques d’Abdellah Tourabi, Omar Saghi, Fatym Layachi et Zakaria Boualem