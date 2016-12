Le numéro 745 de TelQuel est en kiosque

Au sommaire du numéro double 745 de Telquel

En couverture. Paroles de roi

Relire les interviews de Mohammed VI, c’est retracer l’histoire de ses premières années de règne et y déceler les prémices de sa politique actuelle. Sa conception du pouvoir, sa lutte contre le jihadisme, son africanisme, il a truffé ses propos d’indices.

Grande interview. Mohamed Bensaïd Aït Idder: “L’État n’apprend pas de ses erreurs”

Du haut de ses 91 ans, le doyen de la gauche continue, malgré l’âge, de défendre les valeurs qui ont façonné son parcours de résistant et d’homme politique intraitable. Dans cet entretien-fleuve, il nous parle du PJD et de son évolution, des rapports entre le Palais et la gauche, de laïcité, d’alternance, de l’Algérie. Et du wissam reçu des mains du roi.

Analyse Pour la justice européenne, le Maroc s’arrête à Tarfaya

La Cour de justice de l’UE a rendu son verdict : l’accord de libre-échange agricole de 2012 ne s’applique pas au Sahara. Une victoire pour Rabat ? Pas si sûr.

Maroc-UE L’arrêt de la Cour européenne vu par un expert

Juriste internationaliste et conseiller juridique en chef à la Banque africaine de développement, Fathallah El Guernaoui nous donne sa lecture de l’arrêt de la Cour européenne qui déboute le Polisario, mais remet également en cause la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Gouvernement Pourquoi Chabat est-il au centre du blocage ?

L’un ne veut pas lâcher l’Istiqlal pendant que l’autre conditionne sa participation au gouvernement à l’éviction du parti de Hamid Chabat. Depuis deux mois, Abdelilah Benkirane et Aziz Akhannouch campent sur leurs positions. Que cache leur entêtement ?

Débat Al Adl et l’extrême gauche, même combat ?

Anciens alliés au sein du Mouvement du 20-Février, l’extrême gauche et Al Adl Wa Ihsane se sont retrouvés pour débattre de leur adversaire commun : le Makhzen.

Interrogatoire. Nourredine Ayouch: “J’aurais voulu que le roi fasse ses discours en darija”

Viol Noces funèbres du Liban

La société civile et les députés libanais demandent l’abrogation de l’article 522 du Code pénal permettant à un violeur d’échapper à la justice s’il épouse sa victime. Un parcours qui rappelle l’amendement de l’article 475 du Code pénal marocain

Business Les révolutionnaires du fooding

Symbole de l’“Uber generation”, de jeunes entrepreneurs tentent de réinventer les pratiques alimentaires des Marocains en lançant des startups de fooding. Portraits.

Coulisses Les couv’ auxquelles vous avez échappé

Chaque semaine, la conférence de rédaction à peine terminée et le dossier de Une déterminé, il faut phosphorer pour trouver une illustration. Ce sont de longs débats, des confrontations d’idées, des regards différents. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas ? Ben si, pour le meilleur et pour le pire.

Arts. Parle-moi d’une œuvre

Nous avons conversé avec des patrons d’entreprise, des politiques et des acteurs de la société civile afin de savoir quelle œuvre artistique les a le plus marqués ? Les réponses sont plutôt surprenantes.

Patrimoine. Brèves de comptoir

Une des brasseries mythiques de Casablanca, La Presse, accueille une clientèle d’habitués pas comme les autres. L’aspect suranné des lieux est pour eux autant un cadre plaisant qu’un gage de tranquillité, loin de la superficialité des nouveaux bars.

Critique. Paolo Sorrentino, touché par la grâce des séries

Avec The Young Pope, le cinéaste italien oscarisé en 2014 pour La Grande Belleza fait une entrée magistrale dans le monde de la télé. Il livre une réflexion brillante sur la solitude et le pouvoir.

Cinéma Nos coups de cœur 2016

Qu’ils soient primés dans des festivals prestigieux ou passés inaperçus auprès du grand public, certains films ont marqué l’année grâce aux émotions qu’ils véhiculent, ou à travers la maîtrise technique dont ils font preuve. Sélection des découvertes les plus réjouissantes de 2016.

Livre 2017, année passion Sortir

Lectures d’hiver. Loisirs créatifs, fenêtres sur le rêve ou guides pratiques pour les bonnes résolutions, les Beaux livres accompagnent vos plaisirs. Activités ludiques et artistiques, sport, voyages, ouverture sur le monde ou moments de détente en famille… Notre sélection

+ Edito d’Aïcha Akalay « Une violence sans fard »

+ Chroniques d’Abdellah Tourabi, Omar Saghi, Fatym Layachi et Zakaria Boualem