HCP: les prix des produits alimentaires restent élevés par rapport à 2015

Le dernière note du HCP fait l’état des lieux des prix à la consommation par rapport à l’année précédente et par rapport au mois d’octobre.

L’indice des prix à la consommation a connu une baisse de 0.3% au cours du moins de novembre par rapport au mons précédent, informe le Haut commissariat au plan (HCP) dans une note d’information. Cependant, cette baisse est relative: comparé à l’année dernière, les prix ont augmenté.

Selon cette note «cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires».

Les produits alimentaires concernés par cette baisse sont principalement les fruits avec 18,2%, les poissons et les fruits de mer avec 1,5% et finalement les viandes avec 0,1%. Les augmentations ont concerné par contre les légumes (+4,3 %), les huiles et les graisses de (+2,3 %) et le lait, fromage et œuf de (0,8 %).

Mais en comparaison avec l’année dernière, l’indice des prix à la consommation enregistre une hausse de 1,9 %. Sur une année, l’indice des prix des produits alimentaires a gagné 2,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%.