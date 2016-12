Des jeunes marocains parlent mariage dans un web reality show

Dans le premier épisode du web reality show Coiffure et débats, quatre jeunes marocains évoquent les problèmes du mariage.

Publié mercredi 21 décembre, le premier épisode du web reality show Coiffure et débats met en scène cinq jeunes, mariés et célibataires, qui parlent du mariage. Pendant dix minutes, les hommes échangent sur les avantages et les inconvénients des relations matrimoniales. Entre manque d’argent et peur de l’engagement, les célibataires expliquent pourquoi ils tardent à se marier. Les jeunes mariés partagent leur expérience et les conseillent.

Dans cette vidéo, Najib Bahoujabour, ex-membre du groupe bizztourisque, Khalid Mokdar, ex-chanteur du groupe Haoussa ; Youssef Bounouar, ex-bassiste du groupe impload et chargé de production sur le projet, Karim Rafik Sodfi photographe et Mly Idriss El Fatmi assistant réalisateur du projet qui se sont prêtés au jeu. « On a sélectionné des personnalités de la scène casaouie, on leur a donné un sujet et on les a laissés débattre. Bien sûr on recadre l’échange quand il le faut mais on ne censure rien, on les laisse parler librement », explique le réalisateur de la web-débat, Medhi Bounouar.

Le projet, qui sera décliné en plusieurs épisodes et thématiques, s’inspire de la web-série américaine The Barber Shop. « Avec l’équipe, on s’est tout de suite dit que ce concept collait parfaitement avec le Maroc où la culture de l’échange, notamment dans les lieux publics comme chez le coiffeur, est très ancrée », continue le réalisateur. Avec cette série, Medhi Bounouar veut donner la parole aux Marocains en traitant des sujets de société et d’actualité de façon légère et humoristique : « C’est une sorte de tribune pour les citoyens. On pourra traiter de politique mais on n’est pas là pour tenir un discours militant ».

Le projet n’est pas figé puisque les intervenants changeront d’une vidéo à l’autre. Une participation que Medhi Bounouar et son équipe veulent également ouvrir au grand public en incluant à chaque nouvel épisode un internaute tiré au sort parmi ceux qui auront exprimé leur souhait de participer à l’émission sur la page Facebook du projet.

Le prochain épisode aura également pour thème le mariage mais mettra cette fois-ci en scène plusieurs femmes dans un nailbar ou un salon de coiffure, nous confie Medhi Bounouar. « C’était important pour nous de leur donner la parole, d’avoir l’autre versant du sujet. Car on n’est pas sexistes, au contraire ! », rigole-t-il.