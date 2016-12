La start-up marocaine SpeedBox se lance dans la logistique de proximité

SpeedBox introduit sur le marché marocain un concept inédit : les points de relais. En partenariat avec le réseau Cash Plus, la start-up marocaine se positionne sur la e-logistique.

La logistique de proximité s’apprête à accueillir un nouvel opérateur. La start-up marocaine SpeedBox vient de développer un concept inédit : les points de relais. En partenariat avec le réseau de Cash Plus, SpeedBox se positionne sur la e-logistique. L’entreprise compte ainsi capitaliser sur la présence de l’opérateur national spécialisé dans le transfert d’argent sur l’ensemble du territoire afin d’assurer une meilleure proximité. SpeedBox compte ainsi desservir plusieurs villes du royaume (Casablanca, Béni Mellal, Dakhla, Nador et bien d’autres).

50 points relais

In fine, la start-up créée en 2015 par le jeune entrepreneur marocain Karim Moubarik, compte aujourd’hui plus de 50 points relais. « Le responsable des opérations de la start up est un ancien d’un leader européen des points relais. (…) SpeedBox fournit aux opérateurs de la vente en ligne et de la vente par correspondance une solution complète de leurs activités de gestion des colis », se targue la start up dans un communiqué publié 22 décembre.

Aussi, SpeedBox a développé une plate-forme technologique de suivi, mise à disposition de ses partenaires afin de leur donner la possibilité de pister, en temps réel, chaque étape de l’acheminement de leurs expéditions. « Avec les services SpeedBox, les opérateurs de vente en ligne et par correspondance peuvent désormais proposer à leurs clients la possibilité de choisir un point relais à proximité de leur domicile ou de leur bureau », explique la start up. Si pour l’instant le montant de l’investissement reste inconnu, l’entreprise affirme qu’elle a eu l’appui d’investisseurs africains.