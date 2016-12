Morocco Mall s’implante à Rabat et à Marrakech

Zouhair Idrissi, directeur de l’enseigne du mall, a annoncé dans un entretien accordé à Médias24, la volonté du groupe Aksal de poursuivre son projet et de « réitérer l’expérience du Morocco Mall dans d’autres villes ».

L’implantation de nouveaux malls se concrétise. Le plus grand centre commercial d’Afrique et de la Méditerranée va ouvrir dans d’autres villes, dans le cadre de son plan de développement. L’annonce a été faite par Zouhair Idrissi, directeur de l’enseigne, qui a déclaré, dans un entretien accordé au site Médias24, que la réussite commerciale du groupe « [l’]encourage à développer d’autres projets dans deux grandes villes du royaume ». En effet, deux nouvelles structures seront abritées par les villes de Rabat et Marrakech et seront dotées d’un réseau d’enseignes internationales.

« Nous serons bientôt présents sur une grande artère de la ville ocre, avec une structure similaire dont les travaux démarreront à partir de l’année prochaine. Aksal communiquera dès janvier 2017 sur la nature du projet avant de démarrer la commercialisation des locaux. La priorité sera donnée aux marques présentes au MM [Morocco Mall] qui sont très demandeuses pour s’installer à Marrakech » a affirmé Idrissi. Et d’ajouter : « Nous avons également un projet prévu à Rabat, qui sera situé sur les rives du Bouregreg avec notre partenaire Wessal. Là encore, les travaux débuteront en 2017 et ce nouveau mall devrait ouvrir ses portes courant 2019. »

« La superficie [des deux structures] sera différente » annonce Idrissi. À Marrakech, ajoute-t-il, « nous occuperons un terrain de 7 hectares, mais le modèle sera un peu différent de Casablanca en termes de cible. À Rabat, le projet couvrira une superficie de 4,5 hectares. »

Inauguré en 2011, Morocco Mall a permis la création de 5. 000 emplois directs. Il expose plus de 600 marques internationales. « Depuis l’ouverture, nous avons accueilli 80 millions de personnes » expliquait Zouhair Idrissi à Jeune Afrique.