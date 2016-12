Allemagne: arrestation d’un Marocain soupçonné d’être lié aux attentats de Paris

Le Marocain arrêté est suspecté d’appartenir à l’organisation Etat islamique.

Un Marocain, membre présumé de l’organisation Etat islamique (EI) et suspecté d’appartenir à un groupe proche d’Abdelhamid Abaaoud, l’un des coordinateurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été interpellé en Allemagne, a annoncé mercredi la justice.

Le suspect, présenté comme Redouane S., 24 ans, a été arrêté mardi dans l’Etat régional de Basse-Saxe (nord) sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 13 décembre, a indiqué dans un communiqué le parquet anti-terroriste allemand. Il a été placé en détention, selon la même source. L’homme est soupçonné d’avoir appartenu « en 2014 et 2015 » au groupe jihadiste EI. Il est aussi suspecté d’avoir fait partie « du groupe » gravitant autour d’Abdelhamid Abaaoud, l’un des coordinateurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130 morts), revendiqués par l’EI.

Sa tâche au sein de ce groupe aurait été de « sécuriser » entre octobre 2014 et début 2015, en Turquie et en Grèce, des « appartements de couverture » qui ont servi à abriter la préparation d’attentats, indique le parquet dans son communiqué. Il était également au courant des préparatifs des attentats du 13 novembre menés par la cellule dirigée par Abaaoud, poursuit le parquet fédéral.

Le suspect est resté en contact avec ce groupe ainsi qu’avec Abdelhamid Abaaoud après son arrivée en Allemagne en mai 2015 et se tenait prêt à recevoir d’autres instruction, soutient le Parquet. L’EI a commis et revendiqué plusieurs attentats en Europe, dont ceux de Paris, en novembre 2015, et de Bruxelles, le 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts.

Cette interpellation intervient alors que le groupe jihadiste a revendiqué mardi soir l’attaque au camion-bélier commise lundi 19 décembre à Berlin et qui a fait au moins 12 morts. Le principal suspect, un Tunisien d’une vingtaine d’années, est activement recherché par la police allemande.