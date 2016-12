Tétouan: L’alimentation normale en eau potable rétablie

Le rétablissement de l’alimentation en eau potable de Tétouan et de ses environs a été réalisé grâce aux précipitations qui se sont abattues sur la région durant ces dernières semaines.

La situation de l’alimentation en eau potable de la ville de Tétouan et de la région côtière est revenue ce lundi 19 décembre à la normale, après la suspension du « programme actuel de rationalisation de l’eau potable », note un communiqué conjoint des conseils municipaux de Tétouan et de ses régions, l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et la société Amendis, chargée de la gestion du secteur de l’eau relayé par l’agence MAP.

Ce rétablissement de l’alimentation en eau potable de Tétouan et de ses environs s’explique par l’amélioration considérable de la situation des retenues des barrages de la région, grâce aux précipitations qui s’y sont abattues durant ces dernières semaines, explique le communiqué. La situation des retenues des barrages desservant la ville de Tétouan et la zone côtière a atteint un volume global de 13 millions m3. Les réserves hydrauliques au niveau du barrage d’Oued Martil ont totalisé environ 10 millions m3, bien qu’il soit encore en cours de construction, souligne le communiqué qui ajoute que les besoins de la région en cette matière vitale s’élèvent à 38 millions m3 par an.

Contacté par Telquel.ma, Charafat Afailal, la ministre déléguée chargée de l’eau, nous explique que la situation actuelle « n’est pas tellement confortable parce qu’on a constitué un stock qui va sécuriser l’alimentation en eau pendant seulement dix mois ». Et d’ajouter : « On est au début de la saison pluviale, on espère avoir davantage de précipitations dans les prochains mois ».

Malgré cela, le taux de remplissage des barrages de Smir et de Moulay El Hassan El Mehdi reste faible, ne dépassant pas 13 % et 15 % respectivement. Dans ce contexte, les autorités publiques et les services concernés appellent les citoyens à faire preuve d’un sens de responsabilité en matière de consommation de cette matière vitale, à travers la rationalisation de l’usage de l’eau et la lutte contre son gaspillage.

Le communiqué précise que les projets structurants visant à garantir l’alimentation en eau potable de la ville de Tétouan et de la zone côtière continuent à être mis en œuvre, notamment la réalisation des canaux sur 24 kilomètres pour alimenter le barrage Moulay El Hassan El Mehdi à partir du barrage de Tanger Med, avec un débit de 500 litres par seconde, dont la mise en service est prévue pour février 2017. La production de l’eau potable sur le barrage d’Oued Martil est, quant à elle, est attendue en juin 2017. Enfin, la finalisation de la liaison par des canaux sur 25 kilomètres entre les barrages de Moulay Bouchta et de Nakhla avec 500 litres/seconde, est attendue pour juillet 2017.