Optinov signe une levée de fonds de 1,9 million de dirhams auprès de MNF

Optinov, entreprise marocaine opérant dans les solutions d’efficacité énergétique, a annoncé une levée de 1,9 million de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund.

Maroc Numeric Fund fait son entrée dans le capital d’Optinov, en y investissant un montant de 1,9 million de dirhams. Optinov est une société marocaine opérant dans les solutions d’efficacité énergétique. Dotée d’un capital social de 330 000 dirhams, cette société a conçu, il y a deux ans, son premier produit, « un antivol de gasoil destiné aux camions poids lourds de grands tonnages », indique un communiqué conjoint des deux structures. L’antivol, breveté auprès de l’OMPIC , « permet aux propriétaires et gestionnaires de flottes de poids lourds de réduire la consommation de carburant en empêchant physiquement le vol à partir des réservoirs », détaille le communiqué.

La société a élargi sa gamme aux camions de petit et lourd tonnages, mais aussi à tous les tonnages et les marques disponibles ainsi que les engins de travaux publics. Elle compte compléter sa gamme d’antivols pour les autocars et autobus et concevoir d’autres produits liés à l’efficacité énergétique.

Le produit a déjà été commercialisé auprès d’une centaine de clients au Maroc pour équiper une flotte de quelque 3 000 camions. L’exportation vers les autres pays d’Afrique a démarré cette année, notamment en Côte d’Ivoire et en Guinée. « Optinov compte développer activement le marché africain en concluant des partenariats avec des distributeurs nationaux », ajoute les deux structures dans un communiqué conjoint.

Plus tôt en 2016, Maroc Numéric Fund avait investi trois millions et 2 millions de dirhams, respectivement dans Peaqock Financials qui opère dans le développement d’outils de communication financière et Manageo.ma, un fournisseur de logiciels d’aide à la gestion pour les TPE et PME.