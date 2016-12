Affaire Saad Lamjarred: une demande de mise en liberté sous caution sera formulée dans les prochains jours

Les avocats de Saad Lamjarred vont formuler une demande de mise en liberté sous caution pour leur client, accusé de « viol avec violences ».

Le chanteur Saad Lamjarred, accusé de « viol avec violences » sur une jeune fille, pourrait-il être prochainement libéré sous caution ? Ses avocats y travaillent. Joint par téléphone, Me Éric Dupond-Moretti, avocat du chanteur pop, nous explique qu’une demande va être formulée et déposée au tribunal « dans les prochains jours ». En fait, la démarche sera amorcée dès que le juge accorde à la défense une audience. « Nous avons toutes les raisons de penser que cette demande sera entendue », confie à Telquel.ma Me Dupond-Moretti.

En même temps, la défense de l’artiste s’attelle à « boucler le dossier de l’affaire remontant à 2010, aux États-Unis », apprend Telquel.ma d’une source proche du dossier. En juin 2016, Me Rifat Harb, l’avocat de la présumée victime américaine, a enclenché une poursuite civile contre Saad Lamjarred, qui s’est soldée par un deal financier pour un montant non divulgué, et souhaitait désormais « tourner la page et aller de l’avant ». Néanmoins, ce deal financier « n’exclut pas un témoignage de sa part si la justice fait appel à elle » précisait alors l’avocat. D’où, la déclaration donnée au New York Post, le 28 novembre, par l’avocat de la présumée victime américaine du chanteur où il expliquait que sa cliente était prête à témoigner contre Saad Lamjarred lors de son procès en France.

Interrogé sur les démarches entreprises sur ce dossier, Me Dupont Moretti a éludé la question, prétextant que ce volet « fait partie du dossier d’instruction ».