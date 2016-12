«Caca Mind», la nouvelle série d’Hicham Lasri qui pointe les incivilités des Marocains

Avec ses deux premiers épisodes diffusés sur YouTube, la web-série « Caca Mind » d’Hicham Lasri dresse un portrait peu flatteur des Marocains.

Mettre en avant le manque cruel de civisme de ses concitoyens, tel est l’objectif du réalisateur Hicham Lasri, à travers sa nouvelle web-série, intitulée Caca Mind. Les deux premiers épisodes, diffusés le 16 décembre sur le réseau social YouTube, ont déjà réuni plusieurs milliers de spectateurs.

Habitué du genre, Hicham Lasri, qui compte à son actif plusieurs web-séries (No Vaseline Fatwa, K7al Rass et Bissara Overdose), confiait lors de son interrogatoire pour TelQuel (numéro 744, disponible en kiosque), son attachement pour la plate-forme Web : « Internet, c’est l’avenir, c’est la jeunesse. Les gens de la télé sont très contents de ce que je fais, ils ont compris que c’est une autre culture. »

Quant au personnage principal de« Caca Mind », une femme, le réalisateur confie : « En tant que scénariste, je regarde toujours du côté de la femme. Écrire un personnage masculin quand on est un homme est évident. En revanche, il est facile de tomber dans les clichés quand on construit un personnage féminin. Parce que je me méfie de mes automatismes, il m’arrive de créer un personnage masculin et je le fais jouer par une femme. »