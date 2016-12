Le sudafricain Sanlam acquiert 16,6% du capital de Saham

Le coût de l’opération est estimé à 3,3 milliards de dirhams.

Un an après son entrée au capital de Saham Finances, le groupe financier sudafricain Sanlam renforce à nouveau sa participation dans la filiale du groupe de Moulay Hafid Elalamy. Sanlam va investir 329 millions de dollars (3,3 milliards de dirhams) pour faire passer son actionnariat de 30 à 46,6 %, annonce un communiqué de Saham Finances daté du 14 décembre. Selon le document, « cette opération est assujettie à l’obtention de certains accords réglementaires, et devrait être finalisée au deuxième trimestre 2017 ».

Sanlam avait acquis 30 % de Saham Finances en novembre 2015 en rachetant les parts d’Abraaj Capital et de la Société financière internationale (SFI) pour 375 millions de dollars. Le fonds émirati et la filiale de la banque mondiale qui s’étaient engagés en 2012 pour un montant de 250 millions dollars avaient alors réalisé une plus-value de 125 millions de dollars à la revente trois ans plus tard. L’acquisition de 16,6 % par Sanlam pour 329 millions de dollars signifie que la valeur de la société a cette fois-ci quasiment doublé en un an.

Dans le même temps, Saham Assurance, la principale branche du groupe cotée à la bourse de Casablanca, enregistre, au mois de décembre, une plus-value de 30 % par rapport au début de l’année.