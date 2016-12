Le Maroc a attiré moins d’IDE à fin novembre

L’Office des changes vient de rendre publique la note des indicateurs préliminaires des échanges extérieurs.

Les flux des investissements directs étrangers (IDE) vers le Maroc ont enregistré 20,9 milliards de dirhams à fin novembre 2016, contre 29,1 milliards de dirhams une année auparavant, en diminution de 28 %, indique l’Office des changes dans une note publiée sur son site.

Les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs à fin novembre 2016, montrent aussi une dégradation de la balance commerciale. Le déficit s’est creusé de 25,3 milliards de dirhams à cause, notamment, de la hausse des importations de biens (+28,1 Mds DH) plus importante que celle des exportations (+2,8 Mds DH), est-il indiqué dans la note de l’Office des changes.

Le montant des importations est estimé à 369,2 milliards de dirhams, avec une hausse de 8,3 %, essentiellement suite à l’augmentation des achats de biens d’équipement, de produits finis de consommation et des produits alimentaires. L’Office tient à remarquer que le poste des produits énergétiques a connu une baisse significative estimée à 12,2 milliards de dirhams.

Les exportations ont, quant à elles, enregistré une légère hausse de 1,4 %, à 203,2 milliards de dirhams. Le secteur automobile continue pour sa part sa progression dans les exportations marocaines. Les ventes de ce secteur à l’étranger ont atteint 49,6 milliards de dirhams à fin novembre 2016, en augmentation de 8,5 %.

Pour leur part, les recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont progressé de 4,2 %, passant de 55,2 milliards de dirhams durant les onze premiers mois de 2015 à 57,5 milliards de dirhams à fin novembre 2016, ajoute la même source.