Les détails du nouveau musée de Leïla Mezian Benjelloun

Un musée des arts et des traditions sera lancé dans les mois à venir par Leïla Mezian Benjelloun, la présidente de la Fondation BMCE Bank et épouse du magnat de la finance, Othman Benjelloun.

79 millions de dirhams, c’est le montant que nécessitera la construction du Musée des arts et des traditions du Maroc (MATM). Niché au croisement du boulevard Moulay Youssef et celui de Roudani à Casablanca, le projet, qui s’étend sur 1200 m², est appelé à être la vitrine de l’art dans son aspect « traditionnel ». Bijoux, tapis, tableaux, la présidente de la Fondation BMCE Bank ne lésinera pas sur les moyens pour faire de son musée « un bijou architectural », nous dit une source proche de l’épouse du magnat de la finance.

L’architecte en charge du projet, Tarik Oualalou (fils de l’ancien ministre de l’Économie et des finances) percevra d’ailleurs pas moins de 4,7 millions de dirhams d’honoraires, soit 5 % du montant global.

Bureaux, espaces d’exposition, librairie… La bâtisse, qui s’érige sur 26 m de hauteur, s’inspire quelque peu du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. Le célèbre architecte, qui se charge aussi de projets dans la station balnéaire de Taghazout, près d’Agadir, et de la rénovation de l’hôtel Balima à Rabat, a même effectué une étude comparative avec le musée rbati. Le MATM devrait être livré au plus tard en 2018.