Hôtellerie: Atlas Hospitality et FTI comptent investir 1,1 milliard de dirhams

Atlas Hospitality et FTI ont créé une joint-venture sous forme de société anonyme, avec pour objectif d’investir à terme plus d’un milliard de dirhams dans le secteur de l’hôtellerie. Détails.

Bonne nouvelle pour le secteur touristique marocain. Sous l’impulsion de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), la chaîne hôtelière marocaine Atlas Hospitality vient de conclure un important partenariat avec le 4e plus grand voyagiste au monde, FTI.

L’idée de ce partenariat est de créer une joint-venture (JV) détenue à parts égales entre l’hôtelier marocain et le voyagiste international qui prendra, selon nos informations, la forme d’une société anonyme. Cette nouvelle structure aura pour objectif de consolider les ambitions des deux partenaires pour le marché marocain de l’hôtellerie et portera sur « les clubs actuels et ceux à venir », explique à Telquel.ma le management de Atlas Hospitality.

La JV concernera au début trois hôtels qui lui seront transférés par Atlas Hospitality. Il s’agit de deux unités situées à Marrakech, à savoir Atlas Targa Club et Idrissides Urban Club et les Dunes d’Or Beach Club à Agadir qui est la première unité à adopter l’intitulé Labranda, la marque qui regroupe l’activité hôtellerie du groupe FTI. Ces trois hôtels totalisent une capacité litières de 980 chambres. En plus, la nouvelle structure « va récupérer un quatrième hôtel d’ici mars 2017, et construira au moins quatre nouveaux hôtels dans les deux prochaines années », nous confie le management d’Atlas Hospitality. Le but est d’atteindre les 7 unités Labranda à horizon 2020 « pour devenir la première marque de club All inclusive au Maroc », expliquent les deux partenaires.

En termes d’investissement, les deux partenaires ne comptent pas lésiner sur les moyens. «Un premier palier d’investissement de 600 millions de dirhams est programmé. Il sera suivi d’un deuxième palier de 500 millions de dirhams », nous explique-t-on. Au total, plus d’un milliard de dirhams d’investissement sont prévus pour augmenter capacité hôtelière. S’agissant de la capacité aérienne, le groupe FTI augmentera sa fréquence de vols à destination du Maroc à 11 vols/semaine.

Cette joint-venture, dont laquelle l’ONMT a joué un rôle majeur dans sa conclusion, « répond aux besoins du Maroc de diversifier sa clientèle et ses sources, pour lisser la dépendance historique vis-à-vis du marché français », affirment les partenaires. En effet, l’ONMT espère, grâce à ce partenariat, « tripler le volume de ce grand TO sur la destination Maroc », et assurer ainsi un bon cru pour l’année 2017. FTI a drainé vers le Maroc 40 000 voyageurs en 2015 et confirme 80 000 autres fin 2016. L’objectif est de porter ce chiffre à 150 000 clients en 2018, « qui généreront plus d’1 million de nuitées hôtelières ».