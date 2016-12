Quels films regarde le réalisateur argentin Lisandro Alonso, membre du jury de la 16e édition du FIFM ?

Est ce que vous gardez le souvenir du premier film que vous ayez vu ?

Probablement des films diffusés à la télé comme « Ladri di biciclette » de Vittorio De Sica.

Si vous devez choisir un film qui vous a donné envie de faire du cinéma, ce serait lequel ?

Quand j’avais 23 ans, j’ai découvert « Au travers des oliviers » de Abbas Kiarostami et ça m’a donné envie de faire des films. Je ne savais pas qui était Kiarostami et je me suis dit, c’est vraiment facile de faire des films. Il suffit de suivre un homme dans un paysage et le tour est joué (rires).

Quel est le film le plus puissant que vous ayez vu ?

Je n’ai pas un film particulier en tête, mais j’aime beaucoup voir des films de Robert Bresson, Abbas Kiarosmi, Jim Jarmush ou encore Bruno Dumont. Je suis d’ailleurs honoré d’être membre du jury à aux côtés de Bruno. Ses films « La vie de Jésus » et « L’humanité » ont été une grande inspiration pour moi.

Quel est le film le plus ennuyeux que vous ayez vu ?

Quand je vois un film commercial ennuyeux, je ne m’en souviens généralement pas. En même temps je n’ai pas envie d’avoir des problèmes (rires).

Est ce que vous avez un film ou réalisateur dont l’œuvre vous obsède ?

Là aussi je ne saurais choisir un film en particulier, mais je dirai les films d’Aki Kaurismäki, le néo-réalisme italien …

Quel est le film marocain que vous avez apprécié le plus ?

C’est ma première fois au Maroc et en Afrique. Je n’ai jamais regardé de films marocain Mais je vais certainement voir le film d’Oliver Laxe, Mimosas.