Insolite: L’agence MAP rebaptise le RNI d’un nom d’oiseau

L’agence officielle MAP emploie l’expression « parti du Pigeon » dans une dépêche pour désigner le RNI.

Dans une dépêche diffusée par l’agence officielle MAP dans la soirée du 9 décembre, une périphrase employée pour désigner le Rassemblement national des indépendants (RNI) prête à sourire. « Le parti du Pigeon », utilise la MAP. Si les partis marocains sont souvent désignés dans la presse par les symboles qui les représentent – lampe pour le PJD, le tracteur pour le PAM, la balance pour l’Istiqlal – et que celui du RNI est bel et bien un oiseau, l’expression employée habituellement est « parti de la colombe ». Si le pigeon et la colombe font tous les deux partie de la famille des Columbidae, la colombe revêt en effet une symbolique plus heureuse.