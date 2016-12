Turquie: Un double attentat à Istanbul fait 38 morts, le PKK soupçonné

Le bilan du double attentat qui a frappé samedi soir le coeur d’Istanbul est désormais de 38 tués et 166 blessés, a annoncé dimanche le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu.

Au total, 30 policiers, sept civils et une personne dont l’identité n’a pas encore été déterminée ont été tués dans le double attentat qui a eu lieu à proximité du stade de l’équipe de football de Besiktas, a précisé le ministre.

Selon lui, les explosions se sont produites à 22h29 (19h29 GMT), après le départ des supporters ayant assisté au match qui opposait samedi soir Besiktas à Bursaspor à la Vodafone Arena.

Il s’agit d’une « attaque terroriste qui visait clairement les forces de police antiémeute », a affirmé le vice-Premier ministre Numan Kurtulmus.

Le double attentat a frappé un quartier touristique d’Istanbul, situé entre l’emblématique place Taksim et l’ancien palais de Dolmabahçe, sur la rive européenne de cette mégalopole dont l’attractivité avait déjà été entamée par plusieurs autres attentats cette année.

Après les explosions, les autorités ont rapidement bouclé tous les accès au quartier du stade, déployant un hélicoptère et des policiers qui, mitraillette en bandoulière ou arme au poing, ont empêché tout passage.

« Nous avons assisté, ce soir à Istanbul, à la manifestation la plus hideuse du terrorisme », a réagi le président Recep Tayyip Erdogan dans un communiqué.

Ces explosions se sont produites dans un quartier très fréquenté de la rive européenne d’Istanbul, au croisement d’importants axes routiers et de lignes de transport en commun. « Il apparaît que ces explosions (…) avaient pour but de causer le plus grand nombre possible de victimes », a souligné M. Erdogan.

Un témoin de l’explosion a affirmé, sous couvert d’anonymat à l’AFP, avoir vu « des morceaux de corps voler ».

« Des terroristes (…) ont attaqué nos forces de sécurité héroïques qui assuraient la sécurité de nos supporters et des supporters de l’équipe visiteuse Bursaspor. (…) Nous nous dresserons contre ces lâches », a réagi le club de Besiktas dans un communiqué.

Les autorités ont interdit de diffuser des images liées à l’attaque, une mesure prise après chaque attentat.

Les premiers éléments recueillis après le double attentat qui a frappé le coeur d’Istanbul samedi soir « désignent » les séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a affirmé dimanche le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu.

« Les constatations effectuées (…) désignent le PKK comme l’auteur » du double attentat, a déclaré M. Soylu, évoquant notamment « la manière dont l’événement a été planifié », ainsi que le « timing » des explosions qui semblent avoir visé des cibles de la police.