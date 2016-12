Quanticapps : un design épuré pour des applis islamiques ergonomiques

Proposer aux fidèles des applications religieuses au design épuré, de qualité et novatrices, c’est le pari quotidien de Quanticapps, une petite entreprise maroco-britannique qui fait toujours plus parler d’elle.

Quanticapps a le vent en poupe. Cette entreprise, avec un pied à Londres et un autre à Meknès, n’a de cesse d’innover. Entre deux lancements de projets pensés pour satisfaire des utilisateurs « toujours plus exigeants » selon les mots du directeur Mohammed Alaoui, Quanticapps continue de peaufiner ses deux valeurs sûres : Athan Pro et Quran Pro.

Quran Pro, qui permet avant tout de lire et écouter le Coran dans différentes langues, est l’appli phare – et la première appli – de Quanticapps depuis son lancement en 2012. Elle a aujourd’hui dépassé les cinq millions de téléchargements, disponible sur Android, Windows Phone ou encore Apple TV. Quran Pro offre différentes options pour faciliter la vie de l’utilisateur, comme l’écoute hors connexion ou encore des lectures interactives avec des possibilités comme le rangement personnalisé des sourates.

Lien vers iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/id537070378

Lien vers Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quanticapps.quranandroid

Athan Pro est une autre application majeure proposée par Quanticapps. Cet outil numérique d’appel à la prière est particulièrement précis concernant le Maroc et identifie automatiquement la localisation de l’utilisateur. Mais les équipes de Quanticapps ne s’en tiennent pas à ces seules possibilités. Athan Pro permet par exemple mise en mode silencieux du téléphone le temps que dure la prière, propose des adhans personnalisables, une écoute de l’adhan sans ouverture préalable de l’appli, ainsi qu’une appli intégrée de tasbih ou encore des notifications précédant l’appel à la prière et l’indication de la Qibla.

Lien vers iOS : https://itunes.apple.com/fr/app/id743843090

Lien vers Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quanticapps.athan

Quanticapps est plus une petite famille de passionnés qu’une grosse société de développement. Les équipes veillent à proposer des applications utiles, et suivent de près les innovations technologiques, comme les besoins des utilisateurs, pour proposer différentes possibilités comme des stickers « muslims » ou encore des notification interactives mais aussi des applis islamiques variées, comme Hisn al Muslim et Salah Learning.

Ce qui différencie les produits de Quanticapps des autres applis religieuses, souvent peu maniables, kitsch et surchargées saute aux yeux : l’ergonomie et le design épuré sont de rigueur. Alaoui, de son côté, ne cache pas sa fierté de proposer des applications islamiques une gamme au dessus de la concurrence.