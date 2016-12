AND THE WINNER IS …

Plus de 3M de personnes atteintes, 400 inscriptions, une trentaine de participations, 11 vidéos retenues, 5 finalistes et enfin un seul gagnant au bout de deux mois de rude compétition.

Hakim, 27 ans est le 1er Jameson Brand Ambassador Maroc. Il a rejoint l’équipe Jameson Maroc le 21 novembre 2016 et s’est envolé vers l’Irlande du 12 au 22 décembre pour une formation intensive réunissant les Jameson Brand Ambassadors du monde entier.

Sociable, souriant, passionné de musique et d’événementiel, Hakim sera ravi d’aller à la rencontre de tous les amateurs de whisky au Maroc et leur faire découvrir l’univers et le way of life Jameson.

Rejoignez-nous sur Facebook pour suivre son voyage et ses aventures à Dublin et au Maroc J https://www.facebook.com/jameson.morocco

A PROPOS DE JAMESON

Jameson est le whiskey irlandais n ° 1 dans le monde et fait partie des marques de spiritueux internationales dont la croissance est la plus rapide. Le succès de cette marque irlandaise emblématique est dû à sa grande qualité et à son goût doux et unique. Sans oublier un fantastique patrimoine établi en 1780 par le légendaire John Jameson.

Pour couronner le tout, JAMESON vient de célébrer cette année les 5 Millions de caisses vendues à travers le monde.

HERITAGE DE LA MARQUE

John Jameson a établi sa distillerie à Dublin en 1780 et a décidé qu’il allait créer le meilleur whiskey du monde. Un entrepreneur courageux qui n’a pas hésité à renverser les conventions et à tout faire pour atteindre l’excellence.

La devise de la famille Jameson est : « Sine Metu » (qui signifie sans crainte) et apparaît toujours sur chaque bouteille de Jameson. Aujourd’hui, Jameson est n ° 1 des ventes de whiskey irlandais dans le monde, une récompense conséquente et une véritable marque de whiskey internationale. Apprécié pour son goût doux et son univers exceptionnel, Jameson est savouré dans plus de 137 pays à travers le monde.

SECRET DE LA REUSSITE

Le succès de cette marque emblématique irlandaise peut être attribué à un goût doux inégalé, résultat d’une triple distillation. Ce goût doux signifie que c’est un whiskey polyvalent qui fait appel aux buveurs de spiritueux premiums modernes, qui peuvent savourer du Jameson sec, on the rocks, ou en cocktail.

MARCHÉS PRINCIPAUX

Jameson est vendu dans plus de 137 pays à travers le monde, notamment aux Etats-Unis, en Russie, en Irlande, en France, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et au Portugal.

POSITIONNEMENT DE LA MARQUE

Jameson est le whiskey irlandais n ° 1 dans le monde.

Jameson est classé 17ème dans le Top 100 des marques de spiritueux premium dans le monde, comme cité par le magazine « Industry », (N° de Février 2014).

Jameson est à sa 26ème année de croissance consécutive.

Jameson Original a été reconnu comme le Blend irlandais de l’année par « La Bible du Whisky » de Jim Murray pendant deux années consécutives (2013 et 2014).

Jameson c’est aussi 5m de barils vendus en 2015.

WHISKEY, WHISKY ?

Si vous vous êtes déjà posé la question …

Whiskey fait référence à des productions irlandaises et américaines (tels que Bourbon, Rye, Tennessee whisky, …)

Whisky concerne les productions écossaises (Les scotchs), celles qui en sont inspirées ou qui s’y réfèrent directement, y compris le whisky japonais …