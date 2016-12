Nareva investit 4 milliards de dirhams pour financer le parc éolien de Boujdour

Énergie éolien du Maroc, filiale de Nareva, vient de boucler le financement du parc éolien de Boujdour. Au total, 4 milliards de dirhams vont être investis.

Nareva fonce dans la construction de parcs éoliens. La compagnie vient de finaliser le financement du projet Aftissat, situé à Boujdour, qui va pouvoir alimenter en électricité le Sud du Maroc.

Le projet du parc éolien, qui aura une capacité de 201,6 mégawatts, prévoit aussi une ligne électrique de 400 KV qui va s’étendre sur 250 kilomètres. Elle va permettre de raccorder le parc éolien de Boujdour au poste ONEE de Laâyoune. « Ce renforcement des infrastructures électriques des provinces du sud du va contribuer au raccordement de la ville de Dakhla au réseau national d’électricité » a déclaré Ahmed Nakkouch, PDG de Nareva. Au total, il va toucher 1,5 million d’habitants.

La production de ce projet est aussi destinée à de grands clients industriels raccordés au réseau national haute-tension. Parmi ces clients, figurent LafargeHolcim Maroc, OCP, Sonasid, Ciment du Maroc, Managem, la SNEP et Air Liquide Maroc.

Un projet de grande ampleur

Le coût de cet investissement est de 4 milliards de dirhams. D’un côté, il est financé sur fonds propres des actionnaires d’EEM, soit Nareva, à 75 % et CIMR à 25 %. De l’autre, il sera aussi financé grâce à un consortium bancaire composé d’Attijariwafa Bank et de la Banque centrale populaire.

Mis en service en décembre 2018, le parc éolien va créer 900 emplois directs et indirects pendant la phase de construction, et une centaine d’autres pour son maintien. Étiqueté COP22, le projet devrait aussi éviter l’émission de 700 000 tonnes de CO2 par an.

Nareva et l’éolien

Il s’agit de la cinquième réalisation de Nareva dans le cadre de la loi 13-09 qui a libéralisé la production et la commercialisation de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables. Cette nouvelle réalisation portera la puissance totale installée par Nareva, dans le cadre de cette loi, à 505 MW.

