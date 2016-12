Paroles d’enfants (Partie 2): « La démocratie, c’est quand personne n’est victime d’injustice »

Ni experts, ni décideurs, ni influenceurs, les enfants ont pourtant un avis sur l’actualité et l’avenir de leur pays. Loin de la langue de bois. Nous leur avons donné la parole.

Radia 13 ans, 5e, en école privée

Casablanca est une belle ville mais on n’a pas su en prendre soin

© Mehdy MARIOUCH

Tu penses quoi de tes enseignants ? Les professeurs ne nous apportent pas quelque chose de spécial, mais j’aime quand ils nous racontent leurs histoires et leurs expériences passées.

Tu parles quelle langue ? Je parle en darija ou en français, mais par contre l’amazigh je ne m’y connais pas du tout. C’est vrai que c’est une langue qu’on doit apprendre mais peu la connaissent à Casablanca.

Tu penses quoi de Casablanca ? C’est une belle ville, mais on n’a pas su en prendre soin. On la pollue et on détruit la nature pour construire des bâtiments.

Est-ce que le derb te dit quelque chose ? Je ne connais pas mon derb, chacun reste chez lui.

Oussama 13 ans, première année de collège dans une école publique

La démocratie, c’est quand personne n’est victime d’injustice

© Mehdy MARIOUCH

Selon toi, c’est quoi la démocratie ? Pour moi c’est quand personne n’est victime d’injustice. La démocratie, c’est aussi l’égalité entre toutes les races. Il n’y a pas de différences entre un blanc et un noir, on est fait du même sang, on a tous été créés par le même créateur.

Est-ce que tu as suivi l’affaire de Saad Lamjarred ? Il a exercé la violence contre une femme en France. Il a été arrêté et le roi lui a envoyé son plus grand avocat pour qu’il le défende. Si ce qu’il a fait est vrai, il va lui enlever le wissam. Je trouve que ce n’est pas bien de se comporter de la sorte. Apparemment, il lui a dit qu’il allait se marier avec elle, il lui a menti.

Tu penses quoi de Mouhcine Fikri ? J’ai regardé une vidéo de sa mort, ce n’est pas bien. Le roi a mis tous ceux impliqués dans l’affaire en prison et a ramené de nouvelles personnes. Vous savez au Maroc, on ne peut pas tolérer la mort de quelqu’un. Après la mort de Fikri, le Maroc s’est soulevé. On voit tout sur Youtube.

Quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Si je continue mes études jusqu’au bac, j’espère faire une école d’électromécanique pour devenir électricien mécanicien. J’aimerais travailler sur les nouvelles voitures avec un ordinateur. On m’a dit que je pourrais toucher 10 500 dirhams par mois.

Reda 10 ans, en CE4 dans une école privée

Saâd Lemjerred est très connu mais je ne sais pas ce qui lui a pris pour faire cette bêtise

© Mehdy MARIOUCH

Tu penses quoi du Maroc ? C’est un pays tranquille, on n’a pas la guerre donc c’est une bonne chose. Mais ce qui ne va pas, c’est que la pollution a augmenté.

Tu as suivi l’affaire de Saad Lamjarred ? J’ai entendu dire qu’il a violé une fille et il a été emprisonné. C’est un chanteur très connu mais je ne sais pas ce qui lui a pris pour faire cette bêtise. Je n’aime pas ce genre de comportement.

Tu regardes quelle chaîne de télévision ? Je regarde Abou Dhabi avec mon père et 2M avec ma mère. Mais pour les dessins animés, je regarde Cartoon Network arabic ou MBC3.

Et Internet, tu en penses quoi ? Quand j’ai du temps libre, je vais sur Internet soit pour jouer ou faire des recherches.

Quel est ton rêve ? Je rêve de devenir un ingénieur ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut que je sois professionnel.

Ilyas 11 ans, en CM2 dans une école française privée bilingue

Ma sœur m’a dit que Mohammed VI gagnait 800 000 dirhams par mois. Je trouve que c’est beaucoup

© Yassine TOUMI

Tu sais quoi de Mohammed VI ? Qu’il dirige notre pays et qu’il voyage souvent. Ma sœur m’a dit qu’il gagnait 800 000 dirhams par mois. Je trouve que c’est beaucoup juste pour voyager. J’aime bien le roi car ça doit pas être facile de diriger un pays, c’est une grande responsabilité.

Tu t’imagines comment quand tu seras grand ? J’aimerais être architecte, mais pas au Maroc. C’est pas bien payé et les bâtiments sont tout neufs mais ne sont pas modernes. Je préférerais aller en France.

Qu’est-ce qui t’énerve d’autre au Maroc ? Je trouve qu’il y a un vrai manque de respect. Beaucoup de Marocains sont racistes, ils se moquent des noirs. Je sais que la France et d’autres pays nous ont colonisés. Je me dis qu’ils doivent avoir peur que d’autres pays les colonisent à nouveau. Donc, au lieu de se défendre, ils attaquent. Je pense qu’on doit vraiment apprendre à s’accepter les uns les autres. Si j’avais des pouvoirs, je changerais ceux qui sont racistes en noirs pour qu’ils voient ce que ça fait.

Tu penses quoi des filles ? C’est sûr qu’il y a des petites différences entre nous. Les filles peuvent être enceintes, les garçons non par exemple. Mais on est des êtres humains, on vit de la même façon. On est égaux. Malheureusement, les filles et les garçons ne jouent pas ensemble à l’école. Il y a deux clans. Les filles jouent à la corde à sauter et les garçons jouent plutôt à des jeux violents. C’est dommage.

Othmane 6 ans, en CP dans une école privée

Je rêve de devenir policier pour attraper les voleurs.

© Mehdy MARIOUCH

Tu penses quoi de Casablanca ? Il Je trouve Casablanca jolie mais je n’aime pas quand elle est dure. C’est comme un taille-crayon qui ne marche pas.

Et ton école, tu l’aimes bien ? J’aime beaucoup ma nouvelle école parce que les maîtresses ne me crient pas dessus.

En classe, elles sont comment tes camarades filles ? Elles sont turbulentes. Il y a une fille qui a jeté au sol mes affaires deux fois, c’est très méchant. Je l’ai dit à la maîtresse et elle lui a dit “wakha 3lik”, c’est tout. Je trouve qu’elle est mal-élevée, pourtant je lui ai donné un bonbon, mon blanco et on s’est même échangé nos taille-crayons.

Quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Je rêve de devenir policier pour attraper les voleurs.

Alya 8 ans, en CE2 dans une école privée bilingue

Mohammed VI est notre roi, il est gentil.

© DR

Tu aimes bien l’école ? Oui, ça va. Ce que je préfère c’est le français. C’est plus facile que l’arabe pour moi. Je parle pas très bien darija même si à la maison on parle les deux langues. De toute façon je dois bien travailler à l’école parce que je veux devenir styliste plus tard.

Que n’aimes-tu pas aujourd’hui au Maroc ? La pollution. Et les voitures surtout, ça pue et ça fait plein de bouchons, c’est agaçant. Ce qui me rend triste aussi, c’est les gens pauvres qui sont dans la rue. Et puis, il y a aussi des gens qui ne sont vraiment pas polis, qui poussent dans la rue ou qui crient contre les autres gens.

Tu as un téléphone portable ? Oui, un iPhone. Mais je n’ai pas le droit de l’utiliser quand il y a école, juste pendant les vacances scolaires. Je peux téléphoner et envoyer des textos avec, mais bon je m’en sers pas trop. Je joue surtout avec, j’ai téléchargé plein de jeux.

Tu connais Mohammed VI ? Oui, c’est notre roi. Il est gentil. Il part souvent en voyage voir des gens en dehors du Maroc. Je pense que c’est pour faire ses études non ? En tout cas j’adore sa fille, elle est trop belle.