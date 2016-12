Paroles d’enfants (Partie 1): « J’aimerais trop être une princesse comme Lalla Khadija »

Ni experts, ni décideurs, ni influenceurs, les enfants ont pourtant un avis sur l’actualité et l’avenir de leur pays. Loin de la langue de bois. Nous leur avons donné la parole.

Nour, 11 ans, en 6e dans une école privée

Le pays va s’améliorer si tous les Marocains s’entraident et que les méchants deviennent gentils.

Comment vois-tu le Maroc ? L’économie a progressé par rapport aux années précédentes. Il y a eu aussi beaucoup d’effort par rapport à l’écologie. Le pays va s’améliorer si tous les Marocains s’entraident et que les méchants deviennent gentils.

As-tu entendu parler de l’affaire de Saad Lamjarred ? Il est en prison parce qu’il a agressé une fille. Il s’est comporté violemment avec une Française, ce n’est pas une bonne chose. C’est un fou, il a dépassé les limites.

Le derb, ça te dit quelque chose ? Je ne sors pas beaucoup dans mon quartier, d’abord parce que je ne suis pas sociable. J’ai du mal à faire de nouvelles connaissances, et puis je préfère rester à la maison pour travailler, jouer et regarder la télé.

Quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Je veux devenir pilote, j’adore découvrir de nouveaux pays, j’aime aussi voyager. Je sais que ça va être dur mais je vais y arriver.

Chama, 10 ans, en CE5 dans une école privée

J’aime trop le Maroc parce que j’y vis.

Que fais-tu de ton temps libre ? Il m’arrive de regarder Disney Channel ou des films comme Suicide Squad, Maléfique ou Le monde de Dory. J’adore aussi lire la série Ma vie, mes copines.

Quand tu seras grande, tu veux faire quoi ? Je rêve d’être styliste, j’adore dessiner des robes.

Que penses-tu du Maroc ? Pour moi, c’est un drapeau en forme de rectangle rouge avec une étoile verte. J’aime trop le Maroc parce que j’y vis.

Tu préfères parler quelle langue ? J’aime le français et les maths mais par contre l’arabe c’est trop dur pour moi.

Jaafar, 7 ans, en CE1 dans une école privée

On n’étudie pas l’amazigh, et je trouve que c’est trop difficile.

Tu préfères parler en quelle langue ? J’aime beaucoup parler en français car il y a des mots dans la langue française qui sont beaucoup plus jolis. Pour l’arabe, il faut appuyer sur “chadda”, donc ce n’est pas joli. On n’étudie pas l’amazigh, et je trouve que c’est trop difficile.

Et tes parents, ils sont comment ? Ils sont gentils et ma mère m’aide à faire mes devoirs. On est en désaccord par rapport aux plats qu’on mange. Je n’aime pas tout contrairement à eux.

Qu’est-ce que tu regardes à la télé ? Généralement des dessins animés. Je regarde Dragon Ball, Bob l’éponge, Power Rangers, Batman, Abtal Al Koora sur des chaînes comme Spacetoon ou MBC3.

Tu vois comment le Maroc dans l’avenir ? C’est un bon pays qui va s’améliorer de jour en jour en ce qui concerne la paix.

Hiba, 12 ans, première année de collège dans une école privée marocaine

J’ai peur que Daech vienne au Maroc

A quoi joues-tu avec tes copines ? Avec les autres filles de l’immeuble, on a l’habitude de s’installer dans le hall en bas avec nos tablettes et nos téléphones portables. On fait des selfies sur Snapchat et des vidéos sur Musica.ly. On peut faire ça pendant des heures. On ne sort pas dans le quartier car c’est dangereux, il y a plein de voleurs. Et surtout on n’a pas le droit de sortir avec nos portables, donc au bout d’un moment on s’ennuie.

Tu sais de quoi Saad Lamjarred est accusé ? Apparemment il aurait violé une fille. Mais j’ai vu sur une vidéo Youtube que c’est elle qui l’a piégé. Moi aussi je pense que c’est impossible qu’il ait fait ça. Ça n’est vraiment pas son genre. Je l’adore, il est trop gentil pour faire ça. Et toutes mes copines sont d’accord avec moi.

Ils sont gentils les garçons avec toi ? Je trouve qu’en général les garçons ne respectent pas les filles. Ils se moquent d’elles et sont méchants. Moi, on ne me manquera jamais de respect, je ne me laisserai jamais faire. D’ailleurs, plus tard, je vais travailler comme ma maman. Je ne veux pas rester à la maison et être une femme au foyer.

Tu sais c’est quoi Daech ? Ce sont des terroristes qui détruisent toutes les maisons et tuent les gens. Ils sont sans cœur. Je pense que ce ne sont pas de bons musulmans. Parfois, j’ai peur qu’ils viennent au Maroc et qu’il n’y ait pas assez de police pour nous protéger.

Nasma, 11 ans, en 6e dans une école privée italienne

Benkirane à l’air vraiment strict et méchant

Comment tu t’imagines plus tard ? Je serai styliste. J’aurai mon propre atelier à Milan. Je reviendrai parfois au Maroc mais je ne me vois pas vivre ici. Par contre, je n’abandonnerai pas la culture marocaine. C’est important car quand je change mes traditions je ne me sens pas bien. J’adore la fête de l’Achoura par exemple. Ce jour-là, si je ne me fais pas tatouer au henné, je pleure.

C’est quoi la religion pour toi ? Quelque chose d’un peu strict. Contrairement à d’autres enfants, je ne prie pas et je n’apprends pas le Coran. Il y a beaucoup de choses interdites dedans et je n’aime pas ça. Par exemple, le Coran dit qu’on n’a pas le droit de montrer ses cheveux et qu’on doit les couvrir d’un foulard. Moi, je pense que chacun devrait être libre de faire ce qu’il veut. Ce n’est pas aux hommes de nous dire comment on doit vivre. Manquerait plus qu’ils choisissent nos habits.

Tu sais qui est Benkirane ? Oui, il se présentait aux dernières élections. Il y avait des tracts de lui partout dans les rues. Mais je ne me souviens plus si c’était celui que les gens voulaient ou celui que les gens ne voulaient pas. Dans ma famille, en tout cas, personne ne voulait de lui. Quand je demandais aux invités comment ils le trouvaient, ils me répondaient à chaque fois “tous sauf lui”. Il a l’air vraiment strict et méchant. Mais je n’aime pas trop la politique en général. Je trouve qu’ils font trop d’histoires.

Farah, 10 ans, en CM2 dans une école française privée bilingue

J’adore Lalla Khadija. J’aimerais trop être une princesse comme elle.

Tu connais Mohammed VI ? Bien sûr. Je le vois partout à la télévision, dans les journaux, sur Youtube. C’est un bon roi, je crois. Quand les gens lui demandent de l’aide, il leur donne de l’argent s’ils sont pauvres et il les soigne s’ils sont malades. J’ai vu ça à la télé. J’adore Lalla Khadija. J’aimerais trop être une princesse comme elle. Je ne sais pas ce qu’elle ressent mais elle a l’air d’être heureuse.

Tu fais quoi quand tu rentres à la maison après l’école ? Je fais d’abord mes devoirs, et ensuite je vais sur mon téléphone portable pour regarder des vidéos sur Youtube ou écouter de la musique. C’est là que je vois parfois des photos du roi, des ministres ou des manifestations. Mais ce que je préfère c’est les Vlogs. Ce sont des vidéos où les gens filment leur quotidien et racontent leur vie.

C’est quoi pour toi la religion ? C’est le Coran. J’aime bien car ça explique tout ce qui va se passer dans le monde : la fin du monde mais aussi le début avec Adam et Ève. Bon, c’est vrai que je ne prie pas assez car la journée mon planning est plein. Mes parents prient plus sérieusement que moi. Ma maman, elle portait le voile avant. Elle s’est rendu compte que la moitié des Marocaines ne le portaient pas, alors elle l’a enlevé. Moi plus tard je ne le porterai pas, c’est pas confortable. Ça tient chaud et ça ne va pas avec mes habits.

Ghalia 10 ans, en CM2 dans une école privée belge

Il faut arrêter de vendre des pistolets (…) Comme ça les terroristes ne pourront plus tuer personne

Quelle est ta pratique des réseaux sociaux ? J’ai un téléphone mais je n’ai pas Facebook. Je n’aime pas ça. Tu regardes juste des photos et tu likes, c’est franchement pas intéressant. Quand on joue dehors avec les autres filles de la résidence on ne prend jamais nos portables. On préfère inventer nos propres jeux. À la maison, par contre, tout le monde regarde tout le temps la télé et son portable. Moi j’aimerai mieux sortir jouer dehors, mais il n’y a pas assez de lieux réservés aux enfants au Maroc, ou alors ils sont mal entretenus.

C’est quoi la COP22 ? Une grande conférence sur les changements climatiques. Je le sais car j’ai fait un exposé sur ça à l’école. C’est important d’en parler car si on continue comme ça on va trouer la couche d’ozone, la température va augmenter et on va tous mourir. J’ai eu une idée, il faudrait mettre plein de policiers partout, comme ça ils donneront des amendes aux gens qui jettent leurs déchets par terre.

Est-ce qu’il y a autre chose qui te met en colère ? Oui. Il y a beaucoup de terrorisme en Europe ces derniers temps et à chaque fois il y a au moins un Marocain parmi les criminels. Du coup, maintenant à l’aéroport, les agents nous surveillent deux fois plus qu’avant. C’est énervant car c’est pas de notre faute à nous. Je pense qu’il faut arrêter de vendre des pistolets à tout le monde, sauf les policiers bien sûr. Comme ça les terroristes ne pourront plus tuer personne.