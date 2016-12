Benkirane, chouchou des twittos islamistes avec #شكرا_بن_كيران

Si elles ont suscité l’ire de la Russie, les déclarations de Benkirane concernant la Syrie ont toutefois été bien reçues par certaines personnalités, surtout islamistes, dont les réactions étaient réunies sous le hashtag #شكرا_بن_كيران.

Les déclarations de Abdelilah Benkirane au sujet des interventions de la Russie en Syrie n’ont pas fait que des mécontents. Dans la région MENA, les déclarations de Benkirane ont été bien accueillies par des twittos qui ont lancé le hashtag #شكرا_بن_كيران (merci Benkirane), en réaction aux protestations officielles de la Russie contre le chef du gouvernement. À y regarder de plus près, une grande partie de ceux qui twettent en faveur de Benkirane sont proches l’idéologie islamiste.

Le hashtag fait, depuis la soirée du 6 décembre, le tour de Twitter au point de devenir parmi les sujets les plus partagés.

Le secrétaire général de l’Union internationale des savants musulmans, Ali Qaradaghi, a par exemple écrit : « Quand un Chef du gouvernement est élu par le peuple, il parle au nom du peuple. Benkirane a dit ce qu’aucun autre président ou général n’a pu proclamer ».

عندما يأتي رئيس الحكومة بانتخاب الشعب فإنه يتحدث باسم الشعب

بن كيران قال ما لم يستطع أن يقوله رؤساء وحكام وجنرالات !#شكرا_بن_كيران — د. علي القره داغي (@aliqaradaghi) December 6, 2016

Le prédicateur Mohamed Al Barrak, membre de la Ligue des savants musulmans, est allé même plus loin. Il a profité de la sortie de Benkirane sur le site de l’agence Al Quds pour afficher son indignation quant à l’offensive russe menée en Syrie. « Merci à Benkirane d’avoir dénoncé ce que fait la Russie sous les ordres du “premier terroriste Poutine”, qui a tué femmes et enfants en détruisant des villes entières sous prétexte de lutter contre le terrorisme »

#شكرا_بن_كيران

لاستنكاره ما تفعله #روسيا بقيادة #بوتين_الإرهابي_الأول قاتله الله

الذي يقتل النساء والأطفال ويدمر المدن بدعوى حرب الإرهاب — د . محمد البراك (@mohamdalbarrak) December 6, 2016

Le rédacteur en chef du journal égyptien Al Misriyoune, Gamal Sulan, a aussi exprimé son adhésion aux propos de Benkirane: « En tant qu’Égyptien qui rattaché à la révolution du [25-]Janvier, je présente mes remerciements à M. Benkirane, qui a condamné la boucherie de la Russie à Alep. Le courage n’est pas une notion étrangère pour lui. »

كمصري ينتمي إلى ثورة يناير أتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبد الإله بن كيران لتنديده بمجازر روسيا في حلب ، والمروءة ليست جديدة عليه#شكرا_بن_كيران — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 6, 2016

Le journaliste syrien Hani Al Malazi a également réagi. « Après la position du Chef du gouvernement du Maroc contre les agressions de la Russie, il apparaît que les régimes monarchiques sont plus dignes et libres que les commerçants des républiques et les mercenaires de l’armée », a-t-il écrit.

بعد موقف رئيس حكومة #المغرب من عدوان #روسيا

اتضح أكثر أن الأنظمة الملكية أكثر تحرراً ونخوة من تجار الجمهوريات ومرتزقة العسكر#شكرا_بن_كيران — Dr.Hani Al Malazi (@Hanimalazi) December 6, 2016

Le présentateur vedette de l’émission Al Itijah Al Moaakiss, Faissal Al Kasim, est également entré en ligne en partageant le hastag Merci Benkirane.