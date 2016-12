Décès de Hajja Meftaha, mère et confidente d’Abdelilah Benkirane

Haja Meftaha et son fils, Abdelilah Benkirane Crédit: DR

Hajja Meftaha Chami, la mère d’Abdelilah Benkirane, n’est plus. Une immense perte pour le Chef du gouvernement qui puisait, auprès d’elle, force et inspiration.

Hajja Meftaha Chami, la mère du Chef du gouvernement, est décédée lundi 5 décembre à l’âge de 91 ans, des suites d’une longue maladie, selon le site officiel du PJD. Elle sera inhumée ce mardi 6 décembre, après la prière d’al-Asr au cimetière Achouhada, à Rabat.

Abdelilah Benkirane ne ratait pas une occasion de rappeler à quel point le soutien de la défunte a été déterminant dans sa vie et dans son parcours politique. Il affirmait puiser auprès d’elle son goût pour la politique et le souci de l’intérêt général: jeune, Hajja Meftaha, issue d’une famille conservatrice fassie, s’était engagée à soutenir les nationalistes, prenant part aux manifestations pour la libération du pays du protectorat français.

En avançant dans l’âge, elle est devenue une source d’inspiration et de conseils sages pour son fils. Abdelilah Benkirane avait insisté pour qu’elle vienne s’installer avec lui dans sa villa au quartier des Orangers, à Rabat. Il avait confié à maintes reprises qu’elle lui donnait la force qui l’aide à assumer ses responsabilités à la tête du gouvernement.

Un personnage sacré pour lui, selon ses propres mots, et bien plus qu’une simple mère : une confidente et un repère. Cette vidéo traduit l’immense respect qu’il avait pour la défunte.