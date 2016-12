Le boxeur Hassan Saada devant la justice brésilienne le 15 décembre

Le boxeur marocain arrêté pour agression sexuelle présumée sur deux femmes de ménage dans le village olympique, lors des JO de Rio de Janeiro, va comparaître le 15 décembre devant la justice brésilienne.

Le boxeur marocain Hassan Saada passera finalement devant les juges le 15 décembre à Rio de Janeiro, rapporte le quotidien le Matin dans son édition du mardi 6 décembre. Le pugiliste marocain sera déféré pour la première fois devant la justice. Saada a été placé en détention « pour quinze jours » avant de déclarer forfait pour les JO. Il a été remis en liberté provisoire avec interdiction de quitter le sol brésilien, en attendant son procès.

Hassan Saada a été arrêté le 5 août pour agression sexuelle présumée sur deux femmes de ménage dans le village olympique, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio de Janeiro. Le boxeur aurait appelé les deux femmes dans sa chambre sous prétexte qu’il avait besoin d’un renseignement. Une fois entrées, il les aurait attaquées, attouchant les cuisses de l’une et les seins de l’autre. Hassan Saada nie catégoriquement ces accusations: « Ce dont on m’accuse est contraire à ma culture et à ma religion », avait-il assuré.