Fin du désaccord entre le gouvernement et les enseignants stagiaires

Au terme d’une série de réunions tenues entre le 30 novembre et le 3 décembre, les enseignants stagiaires ont eu gain de cause. Tous les points de l’accord du 21 avril seront respectés.

Après plusieurs semaines de tensions entre le gouvernement et les enseignants stagiaires qui préparaient une nouvelle vague de protestations, le bras de fer arrive à sa fin. En effet, plusieurs réunions ont été tenues à Rabat du 30 novembre au 3 décembre entre le Wali de la région et la Commission nationale des enseignants stagiaires, apprend-t-on d’un communiqué officiel de la commission publié le 3 décembre.

Lire aussi : Les enseignants stagiaires entament un boycott d’une semaine

Lire aussi : Des enseignants stagiaires entament une grève de la faim en marge de la COP22

Il est précisé qu’au terme de ces réunions, il a été convenu de respecter l’accord du 21 avril conclu entre le wali et les enseignants stagiaires, en vertu duquel le gouvernement s’est engagé à affecter toute la promotion 2015-2016 à la fonction publique en janvier 2017, après l’organisation d’un concours en décembre 2016. La même source rapporte que les enseignants stagiaires ont décidé, après la fin des réunions, de suspendre le boycott et de regagner les classes à partir du 5 décembre. Ce qui marque la fin d’un long feuilleton de tensions entre le gouvernement et le mouvement des enseignants stagiaires, qui dure depuis juillet 2015.

Les futurs enseignants s’opposaient à la promulgation de deux décrets par le ministère de l’Éducation nationale. Le premier met un terme à l’intégration automatique des professeurs stagiaires dans la fonction publique après la fin de leur formation. Le second réduit de moitié la bourse des enseignants stagiaires, qui passe de 2 454 dirhams à 1 200 dirhams.